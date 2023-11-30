По случаю Международного дня солидарности с палестинским народом в Вильнюсе прошла акция протеста

Подобная акция протеста проходит в Вильнюсе уже второй раз.

В шествии приняли участие до 100 человек, стремясь выразить солидарность с палестинским народом, почтить память погибших в результате военных действий Израиля в Газе и на Западном Берегу, а также осудить то, что они называют преступлениями против человечности.

"End the occupation (Прекратить оккупацию), Free Palestine (Свобода Палестине), Never again for anyone "Больше никогда никому", "Как объяснить детям ваше молчание?", - такие и подобные плакаты демонстрировали участники шествия. Они также несли палестинские флаги. По словам организаторов, в шествии не допускается ни символика Армии обороны Израиля, ни террористической группировки ХАМАС.

Организатор мероприятия, соучредитель "Palestina.lt" Андрюс Мажейка говорит, что цель акции – потребовать от литовских политиков и средств массовой информации "прекратить поддержку этнических чисток и преступлений против человечности, совершаемых Израилем".