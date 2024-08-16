По случаю 35-летия "Балтийского пути" в Вильнюсе латвийский бегун начнет забег на 678 км

Планируется, что бегун стартует 16 августа в Вильнюсе, у башни замка Гедиминаса, а финиширует 23 августа в Таллинне.
Р. Бирнбаумс приглашает всех желающих поддержать его инициативу присоединиться к нему и вместе пробежать или пройти любую часть дистанции.
„Есть много инициатив, посвященных „Балтийскому пути 35“, и я приветствую каждую из них. Чтобы подчеркнуть важность „Балтийского пути“, который помог открыть двери к независимости стран Балтии, я приглашаю каждого жителя найти свой собственный путь примкнуть к нашей инициативе и вместе с нами пробежать или пройти хотя бы часть почти 680-километровой дистанции“, – приглашает латвийский бегун.
Сообщается, что он планирует ежедневно пробегать в среднем по 85 километров или по 2 марафона, корректируя дистанцию в зависимости от ситуации. Каждый день забег будет начинаться в 9.00 час.
„Балтийский путь“ — акция протеста, организованная по случаю 50-летия пакта Молотова-Риббентропа, когда три Балтийские страны, оккупированные Советским Союзом, объединились и решительно заявили о своем общем стремлении к независимости.