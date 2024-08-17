По случаю 35-летия Балтийского пути особый жест латыша: он начал свою миссию в Вильнюсе

Некоторое время назад в пресс-релизе говорилось, что Рудольф Бирнбаумс начал активно бегать семь лет назад, стартовав с самой короткой дистанции Рижского марафона. Позже он преодолел всю марафонскую дистанцию, затем принял участие в Сигулдском горном марафоне и Цесийской экологической тропе. Он один из первых латвийцев, преодолевших всю дистанцию ​​Tromsø SkyRace в Норвегии, а также участвовал в беговых соревнованиях в Латвии, Норвегии, Хорватии, Испании, Франции и других странах.