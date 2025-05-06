По ночам в Литве ожидаются заморозки: температура снизится до 8 градусов мороза

Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Симона Далинкявичюте сказала, что погоду во вторник ночью обусловит антициклон.
„Будет облачно. Особых осадков ночью не прогнозируют. Ожидается сильный ветер. Ночью прогнозируют заморозки“, – заметила синоптик.
В воздухе и на поверхности почвы будет 0–3, на поверхности почвы местами до 7 градусов мороза. Выше нуля будет только на западе страны. Там будет 1–4 градуса тепла.
„Во вторник днем с севера приблизится зона низкого давления. Литва окажется в юго-восточной его части. Ожидается переменная облачность. Местами возможны небольшие дожди“, – сказала Далинкявичюте.
Сохранится сильный ветер, местами порывы будут достигать 15–17 м/с. После обеда воздух прогреется до 9–14 градусов тепла.
По данным ЛГМС, в среду усилится действие антициклона. Местами в начале ночи и утром на северо-востоке пройдут дожди.
„Ночью ветер немного ослабеет, днем снова усилится, однако опасных порывов не будет. Ночью будет 1–6 градусов тепла. В воздухе местами, а на поверхности почвы во многих районах прогнозируют заморозки до 0–5 градусов тепла. Днем будет 7–12 градусов тепла“, – прогнозирует Далинкявичюте.
В четверг ночью осадков не ожидается, будет ветрено, а заморозки составят до 8 градусов мороза.
„Во многих районах прогнозируют заморозки 0–4, на поверхности почвы до 8 градусов мороза. Местами будет 1–4 градуса тепла“, – сказала синоптик.
„В четверг днем ситуация почти не изменится. На востоке страны возможны небольшие дожди, кое-где мокрый снег, особенно в утренние часы. Будет ветрено. Днем воздух прогреется до 6–11 градусов тепла“, – отмечено в сообщении.
По словам синоптика, в пятницу днем погода будет такой же, как в четверг – ночью без осадков, заморозки.
„Пятница будет похожа на четверг. Ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ночью ожидаются заморозки до 0–4 градусов, на поверхности почвы до 8 градусов. Местами будет чуть выше 0“, – сказала Далинкявичюте.
После полудня воздух прогреется до 12 градусов тепла.