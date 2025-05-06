2025.05.06 07:00

По ночам в Литве ожидаются заморозки: температура снизится до 8 градусов мороза

 
ELTA
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Rytinės šalnos
Rytinės šalnos
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Синоптики предупреждают, что на этой неделе будет прохладнее, по ночам ожидаются заморозки, возможны небольшие дожди.

Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Симона Далинкявичюте сказала, что погоду во вторник ночью обусловит антициклон.

„Будет облачно. Особых осадков ночью не прогнозируют. Ожидается сильный ветер. Ночью прогнозируют заморозки“, – заметила синоптик.

В воздухе и на поверхности почвы будет 0–3, на поверхности почвы местами до 7 градусов мороза. Выше нуля будет только на западе страны. Там будет 1–4 градуса тепла.

„Во вторник днем с севера приблизится зона низкого давления. Литва окажется в юго-восточной его части. Ожидается переменная облачность. Местами возможны небольшие дожди“, – сказала Далинкявичюте.

Сохранится сильный ветер, местами порывы будут достигать 15–17 м/с. После обеда воздух прогреется до 9–14 градусов тепла.

По данным ЛГМС, в среду усилится действие антициклона. Местами в начале ночи и утром на северо-востоке пройдут дожди.

„Ночью ветер немного ослабеет, днем снова усилится, однако опасных порывов не будет. Ночью будет 1–6 градусов тепла. В воздухе местами, а на поверхности почвы во многих районах прогнозируют заморозки до 0–5 градусов тепла. Днем будет 7–12 градусов тепла“, – прогнозирует Далинкявичюте.

В четверг ночью осадков не ожидается, будет ветрено, а заморозки составят до 8 градусов мороза.

„Во многих районах прогнозируют заморозки 0–4, на поверхности почвы до 8 градусов мороза. Местами будет 1–4 градуса тепла“, – сказала синоптик.

„В четверг днем ситуация почти не изменится. На востоке страны возможны небольшие дожди, кое-где мокрый снег, особенно в утренние часы. Будет ветрено. Днем воздух прогреется до 6–11 градусов тепла“, – отмечено в сообщении.

По словам синоптика, в пятницу днем погода будет такой же, как в четверг – ночью без осадков, заморозки.

„Пятница будет похожа на четверг. Ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ночью ожидаются заморозки до 0–4 градусов, на поверхности почвы до 8 градусов. Местами будет чуть выше 0“, – сказала Далинкявичюте.

После полудня воздух прогреется до 12 градусов тепла.

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