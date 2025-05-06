По ночам в Литве ожидаются заморозки: температура снизится до 8 градусов мороза

Сохранится сильный ветер, местами порывы будут достигать 15–17 м/с. После обеда воздух прогреется до 9–14 градусов тепла.

„Во вторник днем с севера приблизится зона низкого давления. Литва окажется в юго-восточной его части. Ожидается переменная облачность. Местами возможны небольшие дожди“, – сказала Далинкявичюте.

В воздухе и на поверхности почвы будет 0–3, на поверхности почвы местами до 7 градусов мороза. Выше нуля будет только на западе страны. Там будет 1–4 градуса тепла.

Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Симона Далинкявичюте сказала, что погоду во вторник ночью обусловит антициклон.

По данным ЛГМС, в среду усилится действие антициклона. Местами в начале ночи и утром на северо-востоке пройдут дожди.

„Ночью ветер немного ослабеет, днем снова усилится, однако опасных порывов не будет. Ночью будет 1–6 градусов тепла. В воздухе местами, а на поверхности почвы во многих районах прогнозируют заморозки до 0–5 градусов тепла. Днем будет 7–12 градусов тепла“, – прогнозирует Далинкявичюте.

В четверг ночью осадков не ожидается, будет ветрено, а заморозки составят до 8 градусов мороза.

„Во многих районах прогнозируют заморозки 0–4, на поверхности почвы до 8 градусов мороза. Местами будет 1–4 градуса тепла“, – сказала синоптик.