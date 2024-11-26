2024.11.26 13:45

По месту крушения самолета бродили и „туристы“: на охраняемой территории люди собирали обломки

 
ru.DELFI.lt
Nukritusio DHL lėktuvo katastrofos vieta
Nukritusio DHL lėktuvo katastrofos vieta
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

В интернете можно найти информацию о том, что через несколько часов после крушения самолета по территории расхаживали посторонние люди. Сообщается, что их привлекло место авиакатастрофы. На территории валялись выпавшие из самолета посылки. Некоторые „туристы“ собирали и обломки.

„Нет, мы туристы“, – ответил журналистам телеканала TV3 мужчина, расхаживавший по месту происшествия, на вопрос - местный ли он. На эту информацию 26 ноября на пресс-конференции отреагировал и генкомиссар полиции Арунас Паулаускас.

По его словам, территория огорожена, ее охраняют и днем и ночью. „Надо признать, крушение произошло в темное время суток, территория большая, сразу огородить ее физически было невозможно. Полицейских было много. Видимо, если бы не полиция, посторонних было бы еще больше, ведь любопытные люди есть. Я не исключаю, что отдельные случайные прохожие <...> точно могли подойти ближе, сделать фото, видео и т.д. Когда рассвело, появилась возможность огородить весь периметр, это сразу же сделали, сейчас посторонние попасть туда не могут, объект охраняется и днем, и ночью“, – сказал он.

За сутки Литовский Красный крест через платформу aukok.lt собрал пострадавшим 6400 евро, иными способами - еще 7300 евро.

„Сегодня наши психологи оказывают пострадавшим помощь. Люди находятся в шоке, им сложно смириться с мыслью, что они лишились дома. Благодаря нашей и вашей помощи людям будет легче встать на ноги“, – писали представители Красного креста в Facebook.

Дом, из которого эвакуированы жители, временно не подходит для жизни, поэтому организация призывает жертвовать деньги пострадавшим.

Напомним, что 25 ноября рано утром в Вильнюсе, недалеко от аэропорта, разбился грузовой самолет компании DHL.

Погиб один пилот - 48-летний гражданин Испании. Еще три человека пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии.

По данным мэра столицы Валдаса Бенкунскаса, эвакуированы 13 человек (в их числе двое несовершеннолетних).

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