По месту крушения самолета бродили и „туристы“: на охраняемой территории люди собирали обломки

По его словам, территория огорожена, ее охраняют и днем и ночью. „Надо признать, крушение произошло в темное время суток, территория большая, сразу огородить ее физически было невозможно. Полицейских было много. Видимо, если бы не полиция, посторонних было бы еще больше, ведь любопытные люди есть. Я не исключаю, что отдельные случайные прохожие <...> точно могли подойти ближе, сделать фото, видео и т.д. Когда рассвело, появилась возможность огородить весь периметр, это сразу же сделали, сейчас посторонние попасть туда не могут, объект охраняется и днем, и ночью“, – сказал он.