По мере завершения сезона гриппа фиксируется снижение заболеваемости

По данным центра, в Литве с 21 по 27 апреля общий уровень заболеваемости этими инфекциями снизился до 705,1 случая на 100 тыс. жителей.

Самый низкий уровень заболеваемости зарегистрирован в Паневежском уезде, самый высокий – в Вильнюсском уезде. Ни в одном муниципалитете не превышен эпидемический уровень заболеваемости.

На прошлой неделе из-за гриппа скончался один человек, еще 34 человека из-за этой болезни были госпитализированы.