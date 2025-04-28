2025.04.28 17:31

По мере завершения сезона гриппа фиксируется снижение заболеваемости

 
Elta
ru.DELFI.lt
Sveikata - 8746
Sveikata - 8746
ФОТО: Elena Babanova | Shutterstock

По данным Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), по мере завершения сезона гриппа, в стране снижается заболеваемость этой болезнью, острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ) и COVID-19

По данным центра, в Литве с 21 по 27 апреля общий уровень заболеваемости этими инфекциями снизился до 705,1 случая на 100 тыс. жителей.

Самый низкий уровень заболеваемости зарегистрирован в Паневежском уезде, самый высокий – в Вильнюсском уезде. Ни в одном муниципалитете не превышен эпидемический уровень заболеваемости.

На прошлой неделе из-за гриппа скончался один человек, еще 34 человека из-за этой болезни были госпитализированы.

Специалисты напоминают, что сезон гриппа закончится на 20-й неделе года, однако жителям по-прежнему рекомендуется соблюдать правила гигиены рук, этикет кашля и чихания, а при появлении симптомов, похожих на простуду, оставаться дома или работать удаленно и обращаться к врачу.

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