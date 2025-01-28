По мере приближения выхода из БРЭЛЛ: жителям не придется ничего предпринимать

„Отключение от контролируемой Россией системы является последним шагом на пути к энергетической независимости Литвы, при этом клиенты ESO физически никак не почувствуют этот переход и им не придется предпринимать никаких действий, связанных с этим“, – говорит представитель ESO по связям с общественностью Раса Юодкене.

Представитель ESO обращает внимание на то, что предстоящей синхронизацией могут попытаться воспользоваться мошенники или распространители дезинформации, поэтому она призывает граждан сохранять бдительность, не доверять сомнительным источникам, не переходить по неизвестным ссылкам, отправленным под видом синхронизации, не отвечать на СМС и сообщения, полученные по другим каналам.