По мере приближения выхода из БРЭЛЛ: жителям не придется ничего предпринимать

„Отключение от контролируемой Россией системы является последним шагом на пути к энергетической независимости Литвы, при этом клиенты ESO физически никак не почувствуют этот переход и им не придется предпринимать никаких действий, связанных с этим“, – говорит представитель ESO по связям с общественностью Раса Юодкене.
Представитель ESO обращает внимание на то, что предстоящей синхронизацией могут попытаться воспользоваться мошенники или распространители дезинформации, поэтому она призывает граждан сохранять бдительность, не доверять сомнительным источникам, не переходить по неизвестным ссылкам, отправленным под видом синхронизации, не отвечать на СМС и сообщения, полученные по другим каналам.
Страны Балтии выйдут из российской электросистемы IPS / UPS 8 февраля и начнут совместное испытание изолированной работы. После окончания испытаний уже на следующий день, 9 февраля, через электросоединение с Польшей LitPol Link электросистемы стран Балтии будут синхронизированы с сетями континентальной Европы.
„Выход из системы, контролируемой Россией, тестирование и подключение к континентальной Европе произойдут неощутимо, так же, как и испытание изолированной работы электросистемы Литвы в апреле 2023 года“, – рассказал представитель Litgrid Матас Норейка.
Отключение от российской системы готовилось 17 лет. В рамках подготовки к синхронизации были усилены внутренние сети электропередачи стран Балтии и Польши, установлены синхронные компенсаторы, подготовлены системы для независимого регулирования частоты.