По мере приближения весны у климатолога есть новости: февраль еще может удивить

„Среднесуточная температура стала ниже 0 и на трети территории Литвы лежит снежный покров.

Декабрь и январь больше напоминали позднюю осень, чем зиму, а последняя неделя января напоминала март. Январь в Литве был на 2-5 градусов теплее нормы, а последняя неделя – на 6–7 градусов теплее в Восточной Литве и на 2–5 градуса в Западной.

Например, в Вильнюсе среднемесячная температура была положительной (1,2 градуса тепла), самая низкая за месяц была 6,9 градусов мороза, а высокая – 7,6 градусов тепла. У моря статистика была похожей. В январе этого года самая высокая температура была 10 градусов тепла“, – писал Станкунавичюс.

Он сделал прогноз на ближайшее время.