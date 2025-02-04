По мере приближения весны у климатолога есть новости: февраль еще может удивить

„Среднесуточная температура стала ниже 0 и на трети территории Литвы лежит снежный покров.
Декабрь и январь больше напоминали позднюю осень, чем зиму, а последняя неделя января напоминала март. Январь в Литве был на 2-5 градусов теплее нормы, а последняя неделя – на 6–7 градусов теплее в Восточной Литве и на 2–5 градуса в Западной.
Например, в Вильнюсе среднемесячная температура была положительной (1,2 градуса тепла), самая низкая за месяц была 6,9 градусов мороза, а высокая – 7,6 градусов тепла. У моря статистика была похожей. В январе этого года самая высокая температура была 10 градусов тепла“, – писал Станкунавичюс.
Он сделал прогноз на ближайшее время.
„В восточной части региона Балтийского моря усилится зона высокого атмосферного давления, в среду-пятницу пройдет малоактивный атмосферный фронт.
Температура воздуха в ближайшие дни будет похожей: от 1–5 градусов мороза по ночам до 3 градусов мороза–2 градусов тепла днем, почти каждый день будет идти снег, у моря дождь со снегом.
С пятницы похолодает, по ночам будет 4–8 градусов мороза, а днем от 0 до 5 градусов мороза“, – сказал климатолог.
А вот данные долгосрочных прогнозов, по словам Станкунавичюса, показывают, что самой холодной в Литве и в центральной части Европы будет вторая декада, а самой теплой – последняя неделя месяца.