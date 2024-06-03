2024.06.03 11:55

По Литве не смог проехать вагон с символом Z

 
ru.DELFI.lt
Į Lietuvą neįleistas „Z“ ženklu pažymėtas vagonas
Į Lietuvą neįleistas „Z“ ženklu pažymėtas vagonas
ФОТО: LTG nuotr.

Работники компании LTG Cargo на КПП в Кене заметили, что на территорию Литвы из Беларуси пришел состав, один из вагонов которого был отмечен символом Z. Поскольку этот символ использует Российская армия, вагон отцепили и вернули в Беларусь.

Группа LTG сообщает, что с середины мая этого года это была уже третья попытка провезти через Литву вагон с таким символом.

По действующим в Литве законам, перевозка по территории страны вагонов с такими опознавательными знаками запрещена . В список запрещенных символов Z внесли в 2022 г. Он означает российскую военную агрессию и пропаганду военных преступлений.

Работники LTG Cargo и пограничники постоянно следят за въезжающими на территорию Литвы составами. Все надписи на перевозимых по территории Литвы вагонах должны отвечать требованиям местных законов.

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