По делу о беспорядках Кандротаса предлагается приговорить к 4,5 годам лишения свободы, а Астраускайте – к условному сроку

Как указали прокуроры, Астраускайте, обвиняемую в беспорядках и публичных призывах к нарушению суверенитета Литвы с применением насилия, предлагается приговорить к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года, в течение которых женщина обязана не покидать место жительства.
Прокуратура предлагает приговорить обвиняемого Лобоваса к 4 годам лишения свободы.
Ранее прокуратура назвала Лобоваса главным зачинщиком беспорядков. По словам прокуроров, он призывал к неповиновению офицерам, штурму Сейма и называл правительство нелегитимным.
Прокуроры предлагают приговорить Кандротаса-Целофанаса, который ранее был осужден за финансовые преступления и в настоящее время отбывает тюремное заключение, а также обвиняется в беспорядках и подделке документов, к 4,5 года лишения свободы.
Объединив вышеуказанное наказание с ранее вынесенными приговорами Кандротасу-Целофанасу, предлагается установить окончательное наказание – лишение свободы сроком на 5 лет и 5 месяцев.
Прокуроры также предлагают назначить ранее судимому спортсмену по боевым искусствам Арнольдасу Мисюнасу реальное тюремное заключение сроком на 3 года.
Прокуроры Ромуалдас Бетингис и Ремигиюс Матявичюс, поддерживающие государственное обвинение по делу, просили суд признать всех 87 обвиняемых по делу о беспорядках виновными. Во поводу двоих обвиняемых прокуроры обратились в суд с ходатайством об освобождении их от уголовной ответственности по поручительству.
Прокуроры запросили для некоторых обвиняемых наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 4 лет, а для некоторых из них они просили отсрочить исполнение приговора.
К реальным срокам прокуроры просят приговорить в общей сложности 33 обвиняемых.
52 лицам предлагается назначить условные сроки лишения свободы с их отсрочкой. Им также предлагается назначить меру наказания – взнос в Фонд помощи жертвам преступлений в размере от 2500 до 5000 евро, а также обязательство не покидать место жительства на более 7 суток в период отсрочки исполнения наказания без разрешения надзорного учреждения.
По данному делу потерпевшими признаны 27 человек. Четверо пострадавших подали гражданские иски о возмещении морального вреда на общую сумму 24 500 евро.
Гражданские иски о возмещении имущественного ущерба по данному делу на общую сумму 112 770 евро подали Вильнюсская территориальная больничная касса, Вильнюсское отделение Управления Фонда государственного социального страхования, канцелярия Сейма, Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда и Служба общественной безопасности (СОБ).
Прокуроры предлагают удовлетворить гражданские иски и взыскать с ответчиков указанные суммы.
Напомним, что по делу о беспорядках у Сейма 2021 года обвинения предъявлены 87 лицам – в основном за участие в беспорядках, сопротивление сотрудникам полиции или иным лицам, исполняющим функции государственного управления, подстрекательство к публичному насилию, уничтожению имущества или иному грубому нарушению общественного порядка.