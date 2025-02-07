По делу о беспорядках Кандротаса предлагается приговорить к 4,5 годам лишения свободы, а Астраускайте – к условному сроку

Прокуроры предлагают приговорить Кандротаса-Целофанаса, который ранее был осужден за финансовые преступления и в настоящее время отбывает тюремное заключение, а также обвиняется в беспорядках и подделке документов, к 4,5 года лишения свободы.

Ранее прокуратура назвала Лобоваса главным зачинщиком беспорядков. По словам прокуроров, он призывал к неповиновению офицерам, штурму Сейма и называл правительство нелегитимным.

Как указали прокуроры, Астраускайте, обвиняемую в беспорядках и публичных призывах к нарушению суверенитета Литвы с применением насилия, предлагается приговорить к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года, в течение которых женщина обязана не покидать место жительства.

Объединив вышеуказанное наказание с ранее вынесенными приговорами Кандротасу-Целофанасу, предлагается установить окончательное наказание – лишение свободы сроком на 5 лет и 5 месяцев.

Прокуроры также предлагают назначить ранее судимому спортсмену по боевым искусствам Арнольдасу Мисюнасу реальное тюремное заключение сроком на 3 года.

Прокуроры Ромуалдас Бетингис и Ремигиюс Матявичюс, поддерживающие государственное обвинение по делу, просили суд признать всех 87 обвиняемых по делу о беспорядках виновными. Во поводу двоих обвиняемых прокуроры обратились в суд с ходатайством об освобождении их от уголовной ответственности по поручительству.