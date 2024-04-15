По аллее Лайсвес бегал обнаженный бывший баскетболист

 
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В ночь на 14 апреля читатель портала Kas vyksta Kaune зафиксировал голого мужчину, который бегал по аллее Лайссвес. Читатель сказал, что этот мужчина хорошо известен в социальной сети TikTok.

Звезда TikTok бегал голым по аллее Лайсвес в ночь на воскресенье. Позже его задержала полиция. "Какой штраф ему грозит?" – интересовался мужчина, который сделал видео.

На видео видно, что голый мужчина бежит по улице, прикрывая свой срам. В другой руке у него, скорее всего, телефон - он делал видео "своего забега" и транслировал его в социальной сети.

По сведениям Delfi, бегавший по алле Лайсвес мужчина – бывший баскетболист Харольдас Сапрыкинас, известный на TikTok, как Сапре (Saprė).

Большую часть своей карьеры он играл в Национальной баскетбольной лиге, играл в Иране и в 4-ой лиги в Италии. Он завершил карьеру в 2022 году, покинув команду "Кретинга".

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