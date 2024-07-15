2024.07.15 12:14

Плюсы небольшого городка: за 22 евро можно купить брендовую одежду для всей семьи

 
Довиле Яблонскайте
ru.DELFI.lt
Iš dėvėtų drabužių parduotuvės Kėdainiuose vilnietė grįžo su dviem krepšiais
Iš dėvėtų drabužių parduotuvės Kėdainiuose vilnietė grįžo su dviem krepšiais
ФОТО: Asmeninis archyvas

Мужские брюки Hugo Boss и Gant, платье из Zara, детские сапоги Viking, куртка HH, костюм от дождя Polarn O. Pyret, штаны от дождя Kuling и Didriksons – все это стоило 22 евро. Об этом рассказала Юдита из Вильнюса, которая старается посещать секонд-хенды в небольших городах. На этот раз она побывала в Кедайняй. Всего покупки обошлись в 39 евро.

Юдита не скрывает, что посещение секонд-хендов - ее хобби. На этот раз в Кедайняй на поиск интересных вещей ушло два часа.

Любовь к таким местам у нее от мамы, которая научила дочь экономить деньги и при этом хорошо одеваться.

Vilnietės laimikiai Kėdainių dėvėtų drabužių parduotuvėje

„Мы жили хорошо, но был один эпизод, когда обстоятельства изменились, жить было сложно. Мама нашла способ хорошо нас одевать и чтобы мы отличались от других. С детства меня и сестру научили не сливаться с толпой, ведь из Гарюнай все возвращались одинаковые, – вспоминает Юдита. – У мамы был вкус и руки, поэтому она многое для нас перешивала“.

„И сейчас мы покупаем одежду в магазинах, но меньше, в основном какие-то акценты - сумки, обувь“, – рассказала Юдита.

Поиск интересных вещей - любимое занятие женщины, кроме того, это хобби помогает экономить.

В числе находок Юдита назвала новые лабутены, которые, к сожалению, были неудобными, поэтому женщина продала их за 300 евро (а сама купила за 8 евро).

Iš dėvėtų drabužių parduotuvės Kėdainiuose vilnietė grįžo su dviem krepšiais

„Мне улыбнулась удача и я нашла платье Miu Miu – маленькое, черное, с дутыми рукавами. Такая бессмертная классика“, - сказала Юдита.

Когда у Юдиты появился ребенок, она, увидев цены на детскую одежду, решила, что нерационально и нелогично тратить столько денег, ведь дети быстро растут.

Dėvėtų drabužių parduotuvės Kėdainiuose laimikis

В секонд-хендах Юдита покупает одежду не только себе и детям, но и мужу: „К сожалению, надо признать, что в Вильнюсе трудно что-либо найти. У меня было несколько любимых мест, но цены выросли и стали как в Pepco или Sinsay, поэтому нет смысла, разве что ради качества. А в небольших городах все еще можно найти интересные вещи“.

Dėvėtų drabužių parduotuvės Kėdainiuose laimikis

Последняя „добыча“ Юдите попалась в Кедайняй.

В числе интересных вещей была одежда брендов Hugo Boss, Gant, Zara, Lindex, PeakPerformance, Viking, HH, Polarn O. Pyret, Kuling и Didriksons. Кроме того, Юдита купил и некоторую одежду менее известных брендов, там были юбки, платья, свитер, носки для футболистов и т.д.

Dėvėtų drabužių parduotuvės Kėdainiuose laimikis

„Я очень люблю скандинавские бренды, я там жила, видела, как относятся к детям. Дети там много времени проводят на улице, а в Дании вообще детские сады под открытым небом. Поэтому они создают очень комфортную, дышащую детскую одежду“, – сказала Юдита.

Dėvėtų drabužių parduotuvės Kėdainiuose laimikis

Сыну в Кедайняй Юдита купила майку хоккейной команды Philadelphia Flyers. Цену трудно назвать, поскольку была акция 3 вещи за 2 евро.

Dėvėtų drabužių parduotuvės Kėdainiuose laimikis

Дочери Юдита покупает пышные юбки и платья как у принцесс из мультфильмов.

Dėvėtų drabužių parduotuvės Kėdainiuose laimikis

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии