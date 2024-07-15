Плюсы небольшого городка: за 22 евро можно купить брендовую одежду для всей семьи

Юдита не скрывает, что посещение секонд-хендов - ее хобби. На этот раз в Кедайняй на поиск интересных вещей ушло два часа.

Любовь к таким местам у нее от мамы, которая научила дочь экономить деньги и при этом хорошо одеваться.

„Мы жили хорошо, но был один эпизод, когда обстоятельства изменились, жить было сложно. Мама нашла способ хорошо нас одевать и чтобы мы отличались от других. С детства меня и сестру научили не сливаться с толпой, ведь из Гарюнай все возвращались одинаковые, – вспоминает Юдита. – У мамы был вкус и руки, поэтому она многое для нас перешивала“.

„И сейчас мы покупаем одежду в магазинах, но меньше, в основном какие-то акценты - сумки, обувь“, – рассказала Юдита.