Пловчиха Рута Мейлутите управляла автомобилем, не имея водительского удостоверения, и совершила ДТП

Каунасская полиция информировала Delfi, что 24 октября, в 12.19 ч. в Каунасе, на ул. Йонавос, произошло ДТП – столкнулись два автомобиля. Позвонила женщина, которая сказала, что столкнулась с трудностями при заполнении декларации и попросила приехать полицию.