Пловчиха Рута Мейлутите управляла автомобилем, не имея водительского удостоверения, и совершила ДТП

Каунасская полиция информировала Delfi, что 24 октября, в 12.19 ч. в Каунасе, на ул. Йонавос, произошло ДТП – столкнулись два автомобиля. Позвонила женщина, которая сказала, что столкнулась с трудностями при заполнении декларации и попросила приехать полицию.
Выяснилось, что столкнулись автомобили Toyota Yaris (водитель 1972 г.р.) и BMW, которым управляла молодая женщина (1997 г.р.).
Полиция выяснила, что у водителя BMW нет водительского удостоверения, поскольку она была его лишена в 2020 году за превышение скорости и не пересдала экзамены.
Позже выяснилось, что автомобилем BMW управляла Мейлутите.
Начато расследование.
Мейлутите грозит штраф в размере 300-560 евро.