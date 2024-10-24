2024.10.24 17:08

Пловчиха Рута Мейлутите управляла автомобилем, не имея водительского удостоверения, и совершила ДТП

 
ru.DELFI.lt
Rūta Meilutytė sukėlė avariją
Rūta Meilutytė sukėlė avariją
ФОТО: Delfi

Известная литовская пловчиха Рута Мейлутите попала в неприятную историю – спортсменка совершила ДТП в Каунасе. Мало того, выяснилось, что у нее даже нет прав на вождение.

Каунасская полиция информировала Delfi, что 24 октября, в 12.19 ч. в Каунасе, на ул. Йонавос, произошло ДТП – столкнулись два автомобиля. Позвонила женщина, которая сказала, что столкнулась с трудностями при заполнении декларации и попросила приехать полицию.

Выяснилось, что столкнулись автомобили Toyota Yaris (водитель 1972 г.р.) и BMW, которым управляла молодая женщина (1997 г.р.).

Полиция выяснила, что у водителя BMW нет водительского удостоверения, поскольку она была его лишена в 2020 году за превышение скорости и не пересдала экзамены.

Позже выяснилось, что автомобилем BMW управляла Мейлутите.

Начато расследование.

Мейлутите грозит штраф в размере 300-560 евро.

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