2025.03.29 19:51

Сквер в Науйининкай обойдется Вильнюсу более чем в 1 млн евро

 
ru.DELFI.lt

Власти Вильнюса снова ищут того, кто обустроит новый сквер Тысячелетия и общественный огород в микрорайоне Науйининкай — до конца 2026 года здесь будет благоустроен обросший деревьями склон площадью 1,24 гектара недалеко от перекрестка улиц С.Дарюсяус ир С.Гирено и Тукстантмячё, расположенный за заправочной станцией Circle K, сообщает портал MadeinVilnius.

По данным муниципалитета, это будет первое общественное пространство в Вильнюсе с общественными огородами.

Муниципальная компания Vilnius Development Company на прошлой неделе во второй раз объявила тендер на подрядную деятельность — предварительная стоимость работ теперь увеличена на 8,4 % до 1,03 млн евро без учета НДС, сообщила компания BNS. Об этом было сообщено после объявления о том, что победитель конкурса на работы стоимостью 0,95 млн евро проходившего в октябре прошлого года отказался подписывать договор.

„Участник, предложивший самую низкую цену, отказался подписывать договор на строительные работы. Он был единственным участником, чья предложенная цена вписывалась в запланированную сумму договора“, — заявила в комментарии BNS вильнюсская компания.

По ее словам, задача нового конкурса осталось неизменным, однако после рассмотрения работ увеличилась их стоимость.

„Этот сквер — исключительный проект, в котором переплетутся природа и здоровый образ жизни. Мы надеемся, что сквер станет не только местом для отдыха, но и местом для встреч, идей и общения“, — сказал в своем заявлении мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

По словам руководителя вильнюсской компании Лауры Йоффе, значительная часть территории не будет изменена, но будет очищена от мусора, отремонтируют элементы инфраструктуры.

В этом сквере планируется обустроить прогулочную зону, дорожки, зоны тихого отдыха и зону активного досуга со спортивными сооружениями. Также будут модернизированы телекоммуникации, электросети, уличное освещение, системы водоснабжения и канализации, установлена ​​система видеонаблюдения.

У подножия склона проектируются общественные огороды с оросительным оборудованием, беседкой и помещением для хранения инструментов.

„Территория (общественного огорода) будет сформирована по террасному принципу путем устройства системы непрерывно поднимающихся грядок. Рядом с садом запроектирована беседка-пергола с хозяйственным помещением, предназначенная для хранения садового инвентаря, а также рядом с ней запланирована водозаборная колонка“, - говорится в сообщении.

Ранее муниципалитет объявил, что на пустующей территории, расположенной между многоквартирными домами, школой, частным участком и гаражами, проектируется новое общественное пространство.

Проект реновации сквера подготовила муниципальная компания ID Вильнюс. Проект будет реализован за счет средств города и Европейского Союза.

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