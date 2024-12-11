"Плохие русские" по обе стороны войны. Критик российского кино Антон Долин выступит в Вильнюсе после скандала

Я призываю к аналитическому взгляду, чтобы видеть манипуляцию, уметь в ней разобраться и уметь одержать верх над тем, кто пытается тобой манипулировать. А чаще всего это не авторы фильмов даже, а те пропагандисты, та политическая система, которая пользуется этими фильмами. Вот как совсем недавний пример. Записали рекламный ролик, призывающий людей идти на войну в России, озвучив голосом покойного Сергея Бодрова-младшего. Или взяли песню и нарезку кадров из фильма „Пацаны“, для того, чтобы призывать людей идти голосовать за Путина.

Далее спрашивают. Неужели действительно, например, Алексей Балабанов, которого я так люблю, виноват в том, что Путин напал на Украину? Я отвечаю две вещи. Во-первых, не мне решать, в том числе и как автору книги, кто в этом виноват. Вообще вопросы вины решают либо священники, либо в суде. Я ни то, ни другое. Во-вторых, книга не о том, какие люди виноваты в случившейся катастрофе. Потому что, если бы надо было писать об этом книгу, то мы бы начали с имени Владимира Путина, потом бы называли там министра обороны, главу ФСБ. Все мы знаем, кто главные виновники происходящего, вплоть до последнего солдата, воюющего сейчас в Украине, российского. Причем здесь Балабанов, которого давно нет вживую?