Плохие новости для пациентов: в аптеке одних лекарств не будет, а другие подорожают

Литовские производители лекарств обеспокоены, по их словам, вскоре лекарств станет еще меньше, они подорожают. А изменения цен якобы будут вызваны директивой ЕС, которая обязывает производителей платить за загрязнение природы.

Не хватает лекарств от диабета, онкологических заболеваний, для лечения психических и нервных расстройств. Провизор отметила, что не хватает и компенсируемых антибиотиков, особенно для детей. Есть некомпенсируемые, но за них пациентам приходится платить. Недостаточно антидепрессантов.

„Пример – в аптеке есть одна упаковка, а пациенту выписали препарат на 6 месяцев, значит, надо 6. Мы стараемся собрать оставшиеся в других филиалах“, – сказала провизор Eurovaistinė Габия Круопите.

„Ситуация может быть такой, что самим производителям будет невыгодно производить препарат, это приведет к дефициту“, – сказала глава ассоциации производителей Генуте Воверене.

Во всей Европе планируют обновления очистительных систем сточных вод, согласно директиве, больше всего загрязнений появляется по вине производителей косметики и лекарств, поэтому этим компаниям придется компенсировать расходы.

„Некоторые другие секторы уже сейчас обязаны заниматься очиской, это касается четвертой, дополнительной очистки“, – сказала советник министра охраны окружающей среды Айсте Жилинскене.