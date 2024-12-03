Плохие новости для пациентов: в аптеке одних лекарств не будет, а другие подорожают

„Пример – в аптеке есть одна упаковка, а пациенту выписали препарат на 6 месяцев, значит, надо 6. Мы стараемся собрать оставшиеся в других филиалах“, – сказала провизор Eurovaistinė Габия Круопите.
Не хватает лекарств от диабета, онкологических заболеваний, для лечения психических и нервных расстройств. Провизор отметила, что не хватает и компенсируемых антибиотиков, особенно для детей. Есть некомпенсируемые, но за них пациентам приходится платить. Недостаточно антидепрессантов.
Литовские производители лекарств обеспокоены, по их словам, вскоре лекарств станет еще меньше, они подорожают. А изменения цен якобы будут вызваны директивой ЕС, которая обязывает производителей платить за загрязнение природы.
„Ситуация может быть такой, что самим производителям будет невыгодно производить препарат, это приведет к дефициту“, – сказала глава ассоциации производителей Генуте Воверене.
Во всей Европе планируют обновления очистительных систем сточных вод, согласно директиве, больше всего загрязнений появляется по вине производителей косметики и лекарств, поэтому этим компаниям придется компенсировать расходы.
„Некоторые другие секторы уже сейчас обязаны заниматься очиской, это касается четвертой, дополнительной очистки“, – сказала советник министра охраны окружающей среды Айсте Жилинскене.
Против принятия директивы выступали 16 стран ЕС, в их числе и Литва, поднимался вопрос влияния на ценовую политику и доступность лекарств. Особенно это угрожает дженерикам. По словам Воверене, их используют для лечения рака, сердечно-сосудистых заболеваний, сюда же входят антибиотики, лекарства от диабета. 9 из 10 критических лекарств - дженерики.
Самое большое бремя ляжет на плечи небольших стран, в которых плохо развита система очищения стоков. Министерство охраны окружающей среды уже обратилось в ЕК.
„Просят, чтобы ЕК применяла единый принцип применения обязанностей и ответственности производителя, чтобы не было сбоев в поставках лекарств и сильного подорожания препаратов“, – сказала Жилинскене.
По данным ассоциации, Литва недостаточно использует возможности параллельного импорта, слишком редко при нехватке привозит из других стран незарегистрированные в Литве, но используемые в Европе. А ценовая политика Литвы и ограничения не привлекают импортеров.
„Государство перед лицом вызовов, которые увеличат расходы, должно будет принимать меры и упразднять барьеры, которые давно упразднены другими странами“, – сказал глава Ассоциации параллельного импорта лекарств Донатас Парулис.
Минздрав отмечает, что изменение ценовой политики будет обходиться стране слишком дорого.
„Речь идет о 10 и более млн. евро, которые предусмотрены в бюджете фонда страхования здоровья, но бюджет уже запланирован и такие суммы в нем не предусмотрены“, – сказал вице-министр Эдгарас Наркявичюс.
Директива сточных вод вступила в силу с декабря, в течение 30 месяцев страны должны перенести ее в свои законы.
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