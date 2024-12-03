2024.12.03 14:07

Плохие новости для пациентов: в аптеке одних лекарств не будет, а другие подорожают

 
ru.DELFI.lt
Vaistinė
Vaistinė
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Врачи выписывают рецепты, а пациенты нередко сталкиваются с проблемами - лекарства нет или на рынке осталось небольшое его количество, сообщают журналисты телеканала LNK.

„Пример – в аптеке есть одна упаковка, а пациенту выписали препарат на 6 месяцев, значит, надо 6. Мы стараемся собрать оставшиеся в других филиалах“, – сказала провизор Eurovaistinė Габия Круопите.

Не хватает лекарств от диабета, онкологических заболеваний, для лечения психических и нервных расстройств. Провизор отметила, что не хватает и компенсируемых антибиотиков, особенно для детей. Есть некомпенсируемые, но за них пациентам приходится платить. Недостаточно антидепрессантов.

Литовские производители лекарств обеспокоены, по их словам, вскоре лекарств станет еще меньше, они подорожают. А изменения цен якобы будут вызваны директивой ЕС, которая обязывает производителей платить за загрязнение природы.

„Ситуация может быть такой, что самим производителям будет невыгодно производить препарат, это приведет к дефициту“, – сказала глава ассоциации производителей Генуте Воверене.

Vaistų gamintojų asociacijos vadovė Genutė Voverienė

Во всей Европе планируют обновления очистительных систем сточных вод, согласно директиве, больше всего загрязнений появляется по вине производителей косметики и лекарств, поэтому этим компаниям придется компенсировать расходы.

„Некоторые другие секторы уже сейчас обязаны заниматься очиской, это касается четвертой, дополнительной очистки“, – сказала советник министра охраны окружающей среды Айсте Жилинскене.

Против принятия директивы выступали 16 стран ЕС, в их числе и Литва, поднимался вопрос влияния на ценовую политику и доступность лекарств. Особенно это угрожает дженерикам. По словам Воверене, их используют для лечения рака, сердечно-сосудистых заболеваний, сюда же входят антибиотики, лекарства от диабета. 9 из 10 критических лекарств - дженерики.

Самое большое бремя ляжет на плечи небольших стран, в которых плохо развита система очищения стоков. Министерство охраны окружающей среды уже обратилось в ЕК.

„Просят, чтобы ЕК применяла единый принцип применения обязанностей и ответственности производителя, чтобы не было сбоев в поставках лекарств и сильного подорожания препаратов“, – сказала Жилинскене.

Aistė Žilinskienė

По данным ассоциации, Литва недостаточно использует возможности параллельного импорта, слишком редко при нехватке привозит из других стран незарегистрированные в Литве, но используемые в Европе. А ценовая политика Литвы и ограничения не привлекают импортеров.

„Государство перед лицом вызовов, которые увеличат расходы, должно будет принимать меры и упразднять барьеры, которые давно упразднены другими странами“, – сказал глава Ассоциации параллельного импорта лекарств Донатас Парулис.

Минздрав отмечает, что изменение ценовой политики будет обходиться стране слишком дорого.

„Речь идет о 10 и более млн. евро, которые предусмотрены в бюджете фонда страхования здоровья, но бюджет уже запланирован и такие суммы в нем не предусмотрены“, – сказал вице-министр Эдгарас Наркявичюс.

Директива сточных вод вступила в силу с декабря, в течение 30 месяцев страны должны перенести ее в свои законы.

Подробности здесь:

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии