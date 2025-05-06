Плавучая гостиница без разрешения вернулась к башне Гедиминаса

В январе Вильнюсский муниципалитет распорядился убрать это строение и обещал найти для него более подходящее место. Однако сейчас плавучая гостиница снова вернулась – это удивило и горожан, и специалистов.
По словам представителя Вильнюсского отделения ДКН Герды Моцкявиче, департамент об этом не был информирован.
„Как и СМИ – мы увидели ее вчера утром. С нами никто ничего не согласовывал“, – сказала она.
Горожане относятся к объекту нормально.
„Я даже не заметила, не думаю, что портит вид. Может, наоборот это интересная инновационная идея“, – сказала одна женщина.
„Нам с друзьями это показалось оригинальным – гостиница на воде в Вильнюсе довольно интересная идея“, – заметила другая.
Третий собеседник сказал, что такие вещи обогащают город: „Я слышал об этой гостинице по радио – идея отличная, место удобное, панораму гостиница не портит. Я поддерживаю такие инициативы“.
Однако позиция ДКН остается прежней – таких объектов не должно быть в охраняемом ЮНЕСКО Старом городе Вильнюса.
„Мы хотим, чтобы окружение исторического центра охранялось, любая подобная деятельность может отрицательно влиять на это место“, – сказала Моцкявиче.
Вице-мэр столицы Андрюс Григонис опроверг информацию о том, что разрешение выдал город. „Муниципалитет разрешение не выдавал. Мы еще в прошлом году указали – плавучей гостиницы здесь не должно быть. Это обсуждалось и с владельцем“, – заметил он.
По словам вице-мэра, владелец гостиницы самовольно вернул туда гостиницу и за разрешением не обращался. Он также отметил, что требования разрешения 2021 года были нарушены, гостиница больше, чем планировалось.
„Мы сегодня уже предприняли меры, чтобы гостиницу убрали. Если по-хорошему договориться не удастся – примем юридические меры“, – заверил Григонис.
Пока неясно, сколько плавучая гостиница простоит на этом месте.