Плавучая гостиница без разрешения вернулась к башне Гедиминаса

В январе Вильнюсский муниципалитет распорядился убрать это строение и обещал найти для него более подходящее место. Однако сейчас плавучая гостиница снова вернулась – это удивило и горожан, и специалистов.

По словам представителя Вильнюсского отделения ДКН Герды Моцкявиче, департамент об этом не был информирован.

„Как и СМИ – мы увидели ее вчера утром. С нами никто ничего не согласовывал“, – сказала она.

Горожане относятся к объекту нормально.

„Я даже не заметила, не думаю, что портит вид. Может, наоборот это интересная инновационная идея“, – сказала одна женщина.

„Нам с друзьями это показалось оригинальным – гостиница на воде в Вильнюсе довольно интересная идея“, – заметила другая.