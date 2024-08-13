Платформу Contribee покинула и Redakcija: наше будущее стало неопределенным

Об этом в социальной сети Facebook 12 августа сообщила журналистка Redakcijа Бируте Давидоните.
„Когда разразился скандал в связи с Contribee, как и многие другие мы неожиданно оказались в эпицентре не связанных с нами споров, пытались выяснить больше деталей и информации, но, наверное, и сегодня нам известно не все. Что нам точно известно, так это то, что мы больше не можем доверять платформе, один из основателей которой может менять подключения руководителей других организаций и брать деньги с их счетов. Поскольку Blue/Yellow официально подтвердила факт проблем с подключениями, а потом заметила, что со счетов пропали деньги, нам этого хватило для принятия решений. Я уже не говорю о том, что попытка присвоения денег со счетов организации, собирающей помощь Украине, противоречит не только нашим, но и общим ценностям, к счастью, им удалось вернуть деньги. Но мы сейчас не уверены в том, безопасны ли деньги, которые жертвуют нам, поэтому Redakcija покидает платформу“, – сообщила Давидоните.
Она сказала, что прекрасно понимает, что это решение финансово будет очень дорого стоить Redakcija.
„Деньги, приходящие через Contribee, были основным источником нашего существования. Выжить и снимать передачи, проводить расследования и создавать документальные передачи, рассказывать о жизни украинцев мы можем только благодаря вашей помощи. Мы появились меньше года назад и за это время община наших спонсоров выросла до 600 членов, конечно, это еще не позволяет нам полностью содержать себя, но все же удалось сохранить стабильное число спонсоров и летом – в это время обычно доходы уменьшаются. Мы были рады таким результатам. Но сейчас приходится начинать все с начала, а у нас маленькая команда без какой-либо финансовой подушки. Удастся ли Redakcija устоять на этом пути и работать дальше, мы не знаем, все будет зависеть от вас“, – писала Давидоните.
Она сообщила, что с 12 августа начинает действовать профиль Redakcijа на платформе Patreon.
„Профиль Contribee мы мгновенно не закроем, оставим переходный период в несколько месяцев, чтобы все спонсоры увидели информацию и перешли на Рatreon. Для нас это важно, от этого зависит наше будущее“, - сказала журналист.
Redakcija основали Рита Милюте, Бируте Давидоните, Игнас Кинчинас и Гедиминас Вайтекунас.
Напомним, что Delfi сообщил о том, что с должности уволен один из глав платформы ContribeeГинтарас Раткявичюс, Каунасская прокуратура начала связанное с Contribee расследование.
ГНИ подтвердила Delfi, что Contribee не заплатила налоги на сумму 73 000 евро. В конце июня 2024 г. она была должна „Содре“ 3200 евро, а 8 августа - 6 евро.