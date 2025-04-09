Планы министерства потрясли врачей: у пациентов не будет выбора, очереди станут еще больше

Если будут приняты предложенные поправки, не останется и тех возможностей, которые сейчас есть у пациентов. Например, сейчас с направлением семейного врача можно обращаться в некоторые частные клиники, заплатить какую-то сумму и получить услугу.
После вступления в силу этого порядка, такой возможности не будет, поскольку доплаты отменят, а частным клиникам будет невыгодно предоставлять услуги за те деньги, которые переводит государство.
Правда, и врачи и пациенты видят случаи, когда доплаты иногда берут незаконно. Однако предложенный способ решения проблемы, по мнению собеседников Delfi, только усугубит ситуацию.
По данным Литовской ассоциации частных учреждений здравоохранения, предложенные поправки лишат жителей права легально заплатить за дорогие услуги или дополнительные услуги в поликлиниках. Когда не будет возможности получить их официально, люди будут вынуждены платят за них „в конвертах“, как в советское время, когда вопрос хороших протезов или одноместных палат решали взятки и знакомства.
По словам представителя Союза врачей Аустриды Герлякене, очереди только увеличатся, поскольку не будет возможности получить услугу в частной клинике, заплатив разницу. Государственные поликлиники такой поток пациентов не выдержат.
По словам главы Минздрава Марии Якубаускене, предложить такие поправки заставили жалобы пациентов на то, что они платят налоги, потом получают направление к врачам и вынуждены еще платить за услуги.
„Иногда выясняется, что от пациента скрывают, что за эту услугу уже заплатило государство. Поэтому такими поправками мы хотим установить ясный порядок - направление на те или иные услуги, это как оплаченный билет, за него дополнительно платить не надо“, – сказала министр.
По ее словам, жители ежегодно отдают 40 млн. евро за услуги, которые уже оплачены государством.
„Государство предоставляет качественные услуги, это миф, что они недостаточно качественные. Если бывают отдельные случаи, когда люди хотят заплатить за услуги в частной клинике, они могут выбирать, но мы не допустим такого, чтобы еще раз платили за то, что государство уже оплатило“, – сказала Якубаускене.
По словам министра, чаще всего люди доплачивают за консультации специалистов.
„Мы звоним и говорим, что есть направление врача, нужна консультация, нам отвечают – доплатите 50 или 90 евро и мы еще вам сделаем анализы. В среднем все будет стоить 300 евро. Такое случается достаточно часто“, – сказала Якубаускене.
Пациентам, которых просят доплатить за услугу - консультацию или исследование, министр рекомендует обратиться к главе медучреждения и спросить, точно ли эту услугу не оплачивает Больничная касса, а также информировать Минздрав и Больничную кассу.
По словам главы Больничной кассы Гитиса Бендорюса, пациент должен быть уверен, что в любом медучреждении, у которого есть договор с Больничной кассой, он получит безопасные и качественные услуги безо всяких доплат.
Самая большая проблема, связанная с упразднением доплат, это то, что медучреждениям не хватает выделяемых государством денег.
Уже много лет представители врачей просят повысить расценки за услуги, однако большая часть услуг стоит столько же, сколько стоила 30 лет назад. Это значит, что медучреждения должны брать доплату с пациентов, чтобы предоставить услугу.
Герлякене привела пример: „Самая низкая расценка, какая мне известна, это скорая помощь – больничная касса платит 27 евро, а по подсчетам больницы получается 83 евро. Некоторые цены пересмотрели и немного подняли, но большая часть цен осталась на уровне 30-летней давности, нет никакого индексирования. Приходят новые технологии, новые методики, а расценки не пересматривают. Если бы за услугу платили полную цену, то не было бы конфликта связанного с доплатами, но их не платят“.
Частные клиники устанавливают такие цены, какие им нужны. Те, которые заключили договор с Больничной кассой, могут предоставить услугу и часть суммы получить от Больничной кассы, а остальную часть доплачивает пациент. Однако если примут поправки, и доплаты снимут, то, по словам Герлякене, частные клиники не смогут предоставлять услуги, которые оплачивает Больничная касса.
„Ухудшают доступ к услугам частных клиник. Те пациенты, у которых есть деньги на частные клиники, туда и пойдут, а остальным останется довольствоваться государственным сектором.
Но я сомневаюсь, что госсектор сможет всех обслужить, пациенты не смогут получить услуги. Частные клиники не будут предоставлять услуги по договору с Больничной кассой, если не будет доплат“, – сказала Герлякене.
Герлякене сказала, что из-за низких расценок с проблемами сталкиваются и государственные поликлиники и больницы.
„Странно слышать от министра и Больничной кассы о достаточных ценах, ведь это не так. Я сама работаю в Онкоцентре. Наши коллеги много оперируют и чем больше операций они делают, тем больше убытков несет отдел. Это доказательство недостаточного финансирования.
(...) Есть угроза новой волны эмиграции молодых специалистов.
Медучреждения прекратят предоставление услуг, очереди станут еще больше. Планируют часть функций передать медсестрам, но медсестер у нас не хватает, а те, что есть, и без того завалены работой. Как они могут еще больше увеличить нагрузку?“, – удивлялась Герлякене.
Ассоциация частных медклиник считает, что после принятия поправок пациенты лишатся права выбора.