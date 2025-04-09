Планы министерства потрясли врачей: у пациентов не будет выбора, очереди станут еще больше

Если будут приняты предложенные поправки, не останется и тех возможностей, которые сейчас есть у пациентов. Например, сейчас с направлением семейного врача можно обращаться в некоторые частные клиники, заплатить какую-то сумму и получить услугу.

После вступления в силу этого порядка, такой возможности не будет, поскольку доплаты отменят, а частным клиникам будет невыгодно предоставлять услуги за те деньги, которые переводит государство.

Правда, и врачи и пациенты видят случаи, когда доплаты иногда берут незаконно. Однако предложенный способ решения проблемы, по мнению собеседников Delfi, только усугубит ситуацию.