2024.04.24 09:35

Планируется выделить 445 000 евро на ликвидацию последствий пожара в многоквартирном доме в Виршулишкес

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
На ликвидацию последствий пожара в многоквартирном доме в Виршулишкес и компенсацию ущерба правительство планирует выделить более 445 000 евро.

Это предусмотрено в проекте постановления правительства, зарегистрированном Минфином во вторник. В документе говорится, что из государственных резервных фондов будет выделена сумма, составляющая чуть более 445 тыс. евро.

Выделяемые деньги будут перечислены Вильнюсскому городскому самоуправлению, которое, в свою очередь, выделит средства на ликвидацию аварийного состояния многоквартирного дома и ремонт инженерных систем общего пользования.

Решение о выделении средств должен будет утвердить Кабинет Министров.

В начале января в столице на улице Виршулишкю после нескольких взрывов вспыхнул пожар. По данным служб, огонь распространился на четыре квартиры на четвертом и пятом этажах. Во время пожара были повреждены конструкции многоквартирного дома, обрушилось перекрытие между горящими квартирами.

В результате пожара были эвакуированы 30 жильцов, дымом во время пожара отравились 3 человека, двое жильцов дома погибли.

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