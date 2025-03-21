Планируется реконструкция моста Любарто в Вильнюсе, в проекте - отказ от одной полосы

Во время ремонта изменится порядок движения на мосту. Сейчас этот мост неудобный и небезопасный для пешеходов и велосипедистов, его покрытие не приспособлено для инвалидов.
Для улучшения условий движения пешеходов и велосипедистов планируется расширить пешеходную зону и оборудовать ее в том числе в той части моста, где ее сейчас нет. После осуществления этих решений пешеходы и велосипедисты смогут проехать через мост, не спускаясь в конце по лестнице – это особенно актуально для инвалидов, велосипедистов и семей с колясками.
По этой причине планируется отказаться от мало загруженной полосы, ведущей в направлении Жверинаса. Сейчас со стороны Науяместиса на мост машины заезжают только по одной полосе, которая раздваивается на мосту. После осуществления этого проекта, останется одна полоса, а остальное пространство пойдет на оборудование пешеходной дорожки.
Жителей столицы приглашают на обсуждение проекта реконструкции моста.
Место и время встречи, регистрация:
Адрес: Вильнюсский муниципалитет, проспект Конституциёс, 3, Вильнюс, 215 кабинет, 2 этаж.
Дата и время: 27 марта 17:00 ч.