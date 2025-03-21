2025.03.21 13:21

Планируется реконструкция моста Любарто в Вильнюсе, в проекте - отказ от одной полосы

 
ru.DELFI.lt
Neris
Neris
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

Вильнюс готовится к важному делу – планируется ремонт моста Любарто. Работы начнутся в этом году. Их осуществит ЗАО Gevalda. Мост в районе Жверинас не ремонтировали с момента строительства в 1987 году. 10 лет назад провели лишь косметические работы. Сейчас планируется капитальный ремонт моста: обновят проезжую часть, пешеходные дорожки, перила и лестницы. Планируется также покрыть защитным покрытием металлические конструкции, оборудовать гидроизоляцию, оборудовать новые фонари и защитные перила.

Во время ремонта изменится порядок движения на мосту. Сейчас этот мост неудобный и небезопасный для пешеходов и велосипедистов, его покрытие не приспособлено для инвалидов.

Для улучшения условий движения пешеходов и велосипедистов планируется расширить пешеходную зону и оборудовать ее в том числе в той части моста, где ее сейчас нет. После осуществления этих решений пешеходы и велосипедисты смогут проехать через мост, не спускаясь в конце по лестнице – это особенно актуально для инвалидов, велосипедистов и семей с колясками.

По этой причине планируется отказаться от мало загруженной полосы, ведущей в направлении Жверинаса. Сейчас со стороны Науяместиса на мост машины заезжают только по одной полосе, которая раздваивается на мосту. После осуществления этого проекта, останется одна полоса, а остальное пространство пойдет на оборудование пешеходной дорожки.

Жителей столицы приглашают на обсуждение проекта реконструкции моста.

Место и время встречи, регистрация:

Адрес: Вильнюсский муниципалитет, проспект Конституциёс, 3, Вильнюс, 215 кабинет, 2 этаж.

Дата и время: 27 марта 17:00 ч.

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