2025.04.11 10:00

Плакат о русистике вызвал возмущение студентов Вильнюсского университета

 
Elta
ru.DELFI.lt
VU kiemas
VU kiemas
ФОТО: DELFI

Некоторые студенты Вильнюсского университета (ВУ) были возмущены размещенным на филологическом факультете плакатом, призывающим их выбрать магистратуру по русистике, сообщает радио LRT.

По словам одной студентки, текст плаката призывает к наведению мостов между Россией и Западом.

В свою очередь декан Филологического факультета Вильнюсского университета профессор Миндаугас Кветкаускас выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации и указал, что неточно переведенный на английский язык и двусмысленный плакат был удален.

„Эту двусмысленную рекламу, что, безусловно, является оплошностью, мы немедленно удалили „, - сказал декан радио LRT.

При этом он также отметил, что изучение русистики нельзя приравнивать к прославлению России. По его словам, эта программа необходима для подготовки специалистов, которые смогут анализировать и критиковать различные источники.

„Это магистерская программа русистики, которая направлена на познание русской культуры и медиа, чтобы у нас были специалисты, способные понимать оригинальные источники на языке оригинала и, конечно, критиковать их, смотреть на них критически, анализировать“, - сказал М. Кветкаускас.

В феврале 2022 года, после начала Россией войны против Украины, ВУ прекратил сотрудничество с российскими и белорусскими вузами.

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