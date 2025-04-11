Плакат о русистике вызвал возмущение студентов Вильнюсского университета

По словам одной студентки, текст плаката призывает к наведению мостов между Россией и Западом.

В свою очередь декан Филологического факультета Вильнюсского университета профессор Миндаугас Кветкаускас выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации и указал, что неточно переведенный на английский язык и двусмысленный плакат был удален.

„Эту двусмысленную рекламу, что, безусловно, является оплошностью, мы немедленно удалили „, - сказал декан радио LRT.

При этом он также отметил, что изучение русистики нельзя приравнивать к прославлению России. По его словам, эта программа необходима для подготовки специалистов, которые смогут анализировать и критиковать различные источники.