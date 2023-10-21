Письма с угрозами не перестают поступать: сообщается о новых данных в Telegram-каналах

НЦУК связывает эти сообщения с гибридной атакой - это длится почти неделю, цель такой атаки - запугивание общества.

Полиция и другие службы проверяют сообщения, осматривают здания. До сих пор ни одно из сообщений не подтвердилось.

Уровень угрозы не изменился, жителям и учреждениям рекомендуется следовать рекомендациям полиции и НЦУК.

Напомним, что по данным ДГБ, такие угрозы в Литве, Латвии и Эстонии - это координированная и целенаправленная атака, которую осуществляют по инициативе враждебных государств.

НЦУК просит родителей объяснить детям ответственность за ложные сообщения об угрозе.

Полиция продолжает расследование. С прошлой пятницы полиция и другие ведомства получили больше 2500 эл. писем с ложными угрозами. Из-за массированной атаки в полицию и по номеру 112 сложно дозвониться людям, которым действительно нужна помощь, сказал генкомиссар Ренатас Пожела.