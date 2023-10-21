Письма с угрозами не перестают поступать: сообщается о новых данных в Telegram-каналах

 
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Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Национальный центр по управлению кризисами (НСУК) информирует, что есть информация о том, что на нескольких Telegram-каналах публикуют новую информацию о бомбах в профтехникумах. Не уточняется, о какой стране идет речь - Литве, Латвии или Эстонии, есть лишь фотографии зданий. Также в пятницу снова поступило несколько эл. писем о бомбах в школах.

НЦУК связывает эти сообщения с гибридной атакой - это длится почти неделю, цель такой атаки - запугивание общества.

Полиция и другие службы проверяют сообщения, осматривают здания. До сих пор ни одно из сообщений не подтвердилось.

Уровень угрозы не изменился, жителям и учреждениям рекомендуется следовать рекомендациям полиции и НЦУК.

Напомним, что по данным ДГБ, такие угрозы в Литве, Латвии и Эстонии - это координированная и целенаправленная атака, которую осуществляют по инициативе враждебных государств.

НЦУК просит родителей объяснить детям ответственность за ложные сообщения об угрозе.

Полиция продолжает расследование. С прошлой пятницы полиция и другие ведомства получили больше 2500 эл. писем с ложными угрозами. Из-за массированной атаки в полицию и по номеру 112 сложно дозвониться людям, которым действительно нужна помощь, сказал генкомиссар Ренатас Пожела.

Полиция выслала муниципалитетам новые рекомендации, суть которых – не прерывать работу, не звонить по номеру 112, а консультироваться с ответственными лицами, проверять здание. Лишь в случае обнаружения опасного объекта или других признаков опасности начинать эвакуацию и звонить по номеру 112.

Если по почте пришло эл. письмо

Не спешите с эвакуацией людей и прекращением деятельности – сначала проконсультируйтесь с полицией по номеру 8 700 60 000. Консультант расскажет вам, что делать дальше.

Если есть подозрения, что опасность реальна

Обращаем внимание на то, что если после осмотра здания или помещения вы нашли какой-то подозрительный объект, немедленно звоните по номеру 112.

Как правильно сообщить об эл. письме с угрозами?

- Назначить ответственное лицо, которое позвонит и сообщит о письме в полицию. Не надо, чтобы из одного учреждения звонили 5 или 6 человек!

- Наберите номер и ждите, когда ответит оператор. Если надо, ждите и несколько минут. Главное - не сбрасывать и не набирать номер заново!

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