Пилот истребителя F-16 оценил возможности украинцев: настанет день, когда Россия столкнется с тем, чего еще не видела

Вся украинская авиация нейтрализована – уничтожена, разбросана, она не может действовать эффективно. Об этом на первой неделе войны надеялись, должны были рапортовать российские генералы. Война в Украине будет длиться несколько дней, максимум недель, обещали они.
Но Владимир Путин либо не услышал эти слова, либо быстро понял, что это очередная ложь. Украинские истребители, бомбардировщики, вертолеты в первые дни войны поднимались, чтобы атаковать российские мишени.
Война растянулась на месяцы, годы, были тяжелые потери, но несколько раз „уничтоженная“ российской пропагандой украинская авиация продолжала атаковать. Украинские ВВС до сих пор не уничтожены и выполняют свои задачи – и это уже чудо.
А вместе с тем и доказательство, каковы реальные возможности российских ВВС и воздушной обороны.
И наоборот. Два с половиной года назад, когда Украина молила союзников о помощи – закрыть воздушное пространство и охранять его с помощью истребителей НАТО или хотя бы передать их, пусть старые модели, украинцам – такие предложения казались безумием, сложно осуществимыми.
Наконец поползли слухи, что летом 2022 года украинских пилотов стали обучать полетам на истребителях F-16. В конце этого лета первые десять истребителей были переданы Украине.
Сам факт, что страна держится больше 2,5 лет, сейчас получила F-16, и начнет новый этап, настраивает на оптимистический лад. Все аргументы за и против могут представить только пилоты, которые летали на F-16. Благодаря посольству Норвегии в Литве Delfi удалось поговорить с одним пилотом.
Старый каркас с новыми внутренностями
Полковник Норвежских королевских ВВС в запасе, бывший пилот истребителя F-16 Пер Эрик Солль признал, что если бы ему сейчас пришлось сесть за штурвал переданного украинцам F-16, он не сразу осмелился бы это сделать.
„Я не мог бы сесть в кабину и лететь, поскольку самолет модифицирован“, – сказал Солль, который летал на F-16 10 лет с 1985 года. Тогда это было новое приобретение норвежских ВВС, произведенное в США.
„Мы сразу поняли, что это отличный истребитель, который может перехватывать советские самолеты. Когда я пилотировал F-16, был пик Холодной войны.
Я помню, как моя эскадрилья перехватывала по 500 советских самолетов в разных условиях – днем, ночью, в облачную и в ясную погоду. И это меня удивляло, я думал, он создан для сбрасывания бомб“, – сказал бывший пилот F-16.
В 2000 г. истребитель был обновлен по программе Mid-Life Update – MLU.
На обновленных истребителях норвежские и датские военные выполняли миссию воздушной полиции в странах Балтии, а в военных операциях – в Афганистане, Ливане, Ираке могли атаковать наземные объекты. И сейчас десятки F-16 передают Украине.
Самим истребителям уже 40 лет, но благодаря модернизации, по словам Солля, их можно назвать достаточно современными.
„Это старый каркас с новыми внутренностями. И хорошо подготовленные украинские пилоты могут его успешно использовать“, – сказал собеседник.
Не только истребители, но и система
Солль и другие пилоты все время подчеркивают, что сами F-16 не станут серебряной пулей, которая изменит ход войны. Тем более – против такого противника, как Россия, который нанес немалый ущерб украинским ВВС.
Украине пообещали 85 истребителей F-16, а позже, когда Западные страны перейдут на F-35 пятого поколения, по словам Солля, возможно, что число F-16 для Украины превысит и сотню. Но не это сейчас главное.
Украина хочет не только защищаться, т.е. сбивать дроны и круизные ракеты, но и выполнять иные задачи, особенно миссию ударов по удаленным объектам. Для этого нужно намного больше, чем F-16.
„Им нужен не только сам истребитель, но и все системы: самолеты для управления и руководства атакой, разведчики – от спутников до дронов, чтобы найти объекты, самолеты-заправщики в воздухе, поскольку это более длительные миссии, а также помощь электронного боя.
Для этих миссий нужны специализированные самолеты, которые могут уничтожать наземные системы ПВО, только после их нейтрализации можно атаковать намеченные цели. Иными словами, одних F-16 мало, нужны всесторонне действующие системы“, – сказал Солль.
А пока, по его словам, украинцы на F-16 будут защищаться - это логично и не менее важно.
„Я думаю, что еще долго основное внимание будет уделяться миссиям воздушного боя. И дело в том, что воздушная оборона – как системы ПВО на суше, так и истребители с ракетами „воздух-воздух“ большой дальности, например, AMRAAM, дополняют друг друга.
Если брать один компонент в отдельности, то он не будет столь эффективным. Я думаю, чем больше F-16 украинцы получат для таких миссий, тем быстрее мы увидим положительный результат – будет сбито больше дронов и ракет“, – сказал собеседник.
Он также заметил, что подготовка пилотов требует времени. Речь идет не об одном годе.
„Мне потребовалось три года, чтобы достичь низшего оперативного уровня пилотирования. Сегодня это требует еще больше времени. Даже если ты опытный пилот, летающий на других самолетах, тебе потребуются специализированные курсы“, - сказал Солль, который заметил, что пилоты и обслуживающий персонал также должны отлично владеть английским, чтобы разобраться в документах.
„F-16 - это опасный и требовательный самолет, часто случаются инциденты на небольшой высоте, особенно во время боя. Надо быть опытным пилотом и уметь справляться со сложной миссией.
В долгосрочном периоде лучше быть гарантированным, что пилоты и обслуживающий персонал будут на 100% квалифицированными, прежде чем вступить в бой. В противном случае последствия будут серьезными“, – предупредил пилот F-16. Он скептически оценил идею разрешить летать пилотам-иностранцам, у которых есть опыт управления F-16. Даже если бы удалось преодолеть юридические препятствия и появились десятки или сотни добровольцев, то возникли бы практические дилеммы.
Например, что будет, если собьют такой F-16, который пилотировал американец, датчанин или норвежец, а пилот попадет в плен? Ведь такие пилоты - более ценная добыча, поскольку больше знают о „кухне“ НАТО.
„Получить истребитель - одно, а совсем иное – операторы радаров, система управления и командования (C2). Все говорят по-украински. И ты должен понимать украинский, и как они воюют. Поэтому если ты квалифицированный норвежский пилот или пилот другой страны, ты не сможешь сразу же стать частью украинской системы. Надо выучить украинский, понять саму систему“, – напомнил собеседник.
Есть еще один фактор – разная философия учебы. Инструкторы НАТО, которые готовят украинских пилотов, заметили, что украинские офицеры старшего поколения с трудом избавляются от советского мышления – заложенные несколько десятилетий назад убеждения, мышление и привычки с трудом уходят и не сочетаются с современными. ВВС – не исключение, ведь украинцы до сих пор использовали лишь советские самолеты.
„На Западе подход к пилотам и обслуживающему персоналу иной. (...) Большинство западных пилотов на поле боя должны сами принимать решения, автономно. Философия такая - лейтенант на поле боя видит картину лучше, чем генерал в командном пункте. Советская система, как вам известно, была иной – пилотами управляли из центра“, – сказал полковник запаса.
Он сказал, что способность украинцев быстро перенимать западные технологии, принимать свои решения или искать их вместе с союзниками приятно удивляют.
Например, украинские истребители МиГ-29 и Су-27 используют американские ракеты HARM, французские и американские управляемые бомбы, а бомбардировщики Су-24 могут переносить британские и французские круизные ракеты Storm Shadow и SCALP, это вполне красноречивые примеры.
Возможно, если Украина получит обещанные круизные ракеты JASSM, она сможет интегрировать их в F-16, даже если полученные украинцами модели не сертифицированы для этого – некоторые процедуры можно обойти.
НАТО может еще больше, но как долго?
Солль выразил надежду на то, что Украина сможет решить все свои проблемы, получит все полномочия и перейдет к следующей фазе развития ВВС.
Что будет в этом списке? Миссии „диких ласок“ – так американцы называют (Wild Weasel) операции против систем ПВО, которые украинцы выполняют на старых МиГ-29, помощь наземным силам, миссии ударов по дальним целям? На чем в первую очередь сосредоточат внимание украинцы на своих F-16, которые получат?
„Когда-то в будущем все будет на месте, вы увидите и другие миссии“, – подтвердил Солль.
А что значат удары на территории России? Собеседник считает, что американцы ясно дали понять россиянам, что если Россия потеряет голову и выберет сценарий ядерной эскалации конфликта, которым постоянно угрожает, то это обернется воздушными налетами на российские объекты на оккупированных территориях Украины и у границы с Россией.
„Это настолько умалит мощность конвекционных сил россиян, что перевес сил станет на стороне украинцев. И поверьте мне, мощь Запада, НАТО против российских мишеней в Украине будет иметь большой эффект“, – сказал пилот F-16. Он считает, что сомнения в мощи НАТО, которые появляются в Литве и в других странах, особенно в мощи авиации, могут быть актуальны, если речь идет о затяжном конфликте, особенно, если подключатся только те страны Европы, у которых не хватает мощностей для последовательной и продолжительной кампании.
Иными словами, страны НАТО в Европе с минимальной помощью США способны нанести России такой удар, какого она еще не видела – это не только склады с амуницией, арсеналы, авиационные, ракетные базы, скопления броневиков, т.е. все, что сейчас представляет угрозу для Украины и может представлять угрозу прифронтовым странам НАТО, например, странам Балтии, станет мишенью и, вероятно, легкой добычей.
То, что авиаторы стран НАТО десятилетиями учились разбивать системы ПВО, основанные на российских технологиях, показало, что это возможно, да и украинцы с более скромными силами доказали, чего стоит ПВО и ВВС России, все это настраивает на оптимистический лад. Но надолго ли, если, к примеру, война затянется, даже после благоприятного для НАТО начала?
„Да,это важно, поскольку я убежден, что мы нанесем россиянам первый сокрушительный удар, но мы в Европе осознали, что мощностей для долгой войны у нас немного. Поэтому надо вернуться к системе Холодной войны, когда у нас были большие запасы и больше резервов“, – сказал Солль.