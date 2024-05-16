Пикет у МВД: пожарные-спасатели требуют увеличения числа штатных сотрудников

"В Государственной службе пожарной безопасности и спасения не хватает 1000 пожарных-спасателей. Фактически не хватает каждого третьего пожарного, а это значит, что двое работают за троих. Иногда бывает, что даже пятеро за девятeрых. Это главная проблема, которую мы поднимаем уже несколько лет, но она до сих пор не решается", - сказал журналистам на пикете председатель Профсоюза пожарных-спасателей (ПСПС) Мирославас Герасимовичюс.
В четверг на пикет собрались 15 представителей ПСПС и Национального объединения профсоюзов сотрудников, требуя увеличения финансирования и штатной численности сотрудников.
"Сначала мы обратились с предложением, а вчера уже с требованием выделить дополнительно 1,5 млн. евро на второе полугодие этого года. 3 млн. евро каждый год в течение пяти лет. Таким образом, мы могли бы восполнить этот пробел", - сказал Герасимовичюс.
"Это угроза и опасность не только для пожарных, которые зачастую работают с нарушением требований безопасности труда. Эти действия требуют времени, и этого времени может оказаться недостаточно для спасения людей. Мы обязательно примем более строгие меры", - добавил он.