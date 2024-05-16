2024.05.16 15:27

Пикет у МВД: пожарные-спасатели требуют увеличения числа штатных сотрудников

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
Пожарные, вышедшие на пикет у здания Министерства внутренних дел, утверждают, что представителям их профессии выделяется недостаточное финансирование. Таким образом, по словам профсоюзов пожарных, службе не хватает как минимум 1000 дополнительных штатных сотрудников.

"В Государственной службе пожарной безопасности и спасения не хватает 1000 пожарных-спасателей. Фактически не хватает каждого третьего пожарного, а это значит, что двое работают за троих. Иногда бывает, что даже пятеро за девятeрых. Это главная проблема, которую мы поднимаем уже несколько лет, но она до сих пор не решается", - сказал журналистам на пикете председатель Профсоюза пожарных-спасателей (ПСПС) Мирославас Герасимовичюс.

В четверг на пикет собрались 15 представителей ПСПС и Национального объединения профсоюзов сотрудников, требуя увеличения финансирования и штатной численности сотрудников.

"Сначала мы обратились с предложением, а вчера уже с требованием выделить дополнительно 1,5 млн. евро на второе полугодие этого года. 3 млн. евро каждый год в течение пяти лет. Таким образом, мы могли бы восполнить этот пробел", - сказал Герасимовичюс.

"Это угроза и опасность не только для пожарных, которые зачастую работают с нарушением требований безопасности труда. Эти действия требуют времени, и этого времени может оказаться недостаточно для спасения людей. Мы обязательно примем более строгие меры", - добавил он.

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