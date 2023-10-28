Певица Нийоле Парейгите: трудно найти человека, которому не понравилась бы Клайпеда

Клайпеда – единственный крупный город Литвы, находящийся у моря. В этом городе можно ловить рыбу и собирать грибы. Кроме того, в этом году Клайпеда заняла пятое место во всем мире по гостеприимству.
Нийоле Парейгите родом из Клайпеды. Она считает, что трудно найти человека, которому не понравилась бы Клайпеда. Сама она не скрывает любви к этому городу.
Нийоле Парейгите: Клайпеда значительно обновилась
Певица Нийоле Парейгите из группы 69 danguje – клайпедчанка, не скрывающая своей любви к родному городу. Она считает, что Клайпеда никого не оставляет равнодушным.
"Несмотря на то, что сейчас я живу в Каунасе, я - клайпедчанка от корней до кончиков волос – я родилась и выросла в Клайпеде. Это всегда был и будет самый красивый и самый любимый мой город, – сказала певица. – Людям может нравиться или не нравиться Каунас или Вильнюс, но трудно найти человека, которому не понравилась бы Клайпеда".
Певица говорит, что в Клайпеде живут искренние, простые и общительные люди, а на это влияет, видимо, "проветривающее голову" море.
"Я сама здесь выросла, мы с друзьями часто ходили на клайпедские пляжи. И сейчас я часто сюда приезжаю, у меня здесь есть дом. В Клайпеде есть много дорогих мне уголков", – не скрывает Парейгите и прибавляет, что не исключает возможности, что когда-либо вернется жить в Клайпеду.
По ее словам, с годами Клайпеда меняется и становится все краше – Парейгите нравятся ухоженные и озелененные берега реки Дане, пляжи, новые рестораны и бары: "Клайпеда очень обновилась".
В центре города можно рыбачить и собирать грибы
Клайпеда – единственный крупный город Литвы, находящийся у моря, отмечает директор Клайпедского информационно-туристического центра Ромена Савицкене. Несмотря на то, что основной объект притяжения в Клайпеде – это море, у этого города есть и другие достоинства.
"Город очень комфортного размера. По нему можно ездить на велосипеде, а если ты едешь на автомобиле, то через весь город можно проехать так быстро, что успеваешь за это время прослушать лишь три песни, – сказала Савицкене. – Какой еще крупный город может предоставить возможность сбора грибы? У нас есть Смильтине, грибы оттуда везут ведрами. В каком городе можно рыбачить, находясь в центре? Наши жители зимой корюшку ловят прямо в Старом городе".
Собеседница обращает внимание на то, что в этом году, согласно опросу, проведенному на платформе Booking.com, Клайпеда была названа пятым по гостеприимству городом во всем мире. Это показывает, что сектор проживания в городе и весь сектор обслуживания прилагает значительные усилия для того, чтобы все были довольны и счастливы, считает Савицкене.
"Хочу порадоваться и тому, что Клайпеду для себя открывает все больше литовцев. Во время пандемии число иностранных туристов сократилось, но Клайпедский регион открыли для себя сами литовцы. Мы замечаем тенденцию, что каунасцы и вильнюсцы стали покупать в Клайпеде второе жилье. Бывшие гости становятся жителями", – рассказала собеседница.
По словам директора Клайпедского информационно-туристического центра, город привлекательным делают обновленные парки и набережная реки Дане. Старый город в Клайпеде маленький, но сейчас его ремонтируют, поэтому в будущем он станет более привлекательным как для местных жителей, так и для туристов.
Объект культурного наследия – комплекс фахверковых строений
Один из важнейших объектов культурного наследия в Клайпеде – комплекс фахверковых строений. После проведения оценки состояния этих зданий выяснилось, что фасады находятся в аварийном состоянии: деревянные конструкции сгнили, видны щели между кирпичами/камнями и деревянными брусьями, сыреет цоколь, отваливается штукатурка.
Благодаря проекту, осуществленному на деньги Евросоюза, объект культурного наследия привели в порядок. Все четыре здания, включенные в список культурного наследия, были отремонтированы. Планировалось, что после осуществления проекта улучшится качество услуг, предоставляемых в этих постройках, появятся условия для новых инициатив, творческих направлений, увеличится количество предлагаемых услуг, широкой аудитории будет представлено профессиональное и визуальное искусство. Приведенная в порядок территория и приспособленные к потребностям посетителей пространства привлекут больше людей, сделают постройки фахверковой архитектуры известнее, обеспечат постоянное использование инфраструктуры этих объектов исторического наследия. На осуществление проекта было выделено 1 021 766,88 евро из средств ЕС.
Сейчас проходит следующий инвестиционный этап ЕС в Литве, который будет длиться до 2027 г., за эти годы будет выделено почти 8 млрд. евро на рост экономического и социального благосостояния. Все инвестиционные программы были запланированы так, чтобы уменьшалась разница между регионами страны, больше всего внимания уделяют созданию инновационной, зеленой и прогрессивной Литвы. Желающих своими глазами увидеть, как на деньги ЕС меняются города, приглашаем принять участие в игре "Найди изменения" и играть в нее ЗДЕСЬ. Подробнее ознакомиться с инвестициями ЕС и их пользой можно ЗДЕСЬ.
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