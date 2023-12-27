Первый поезд из Вильнюса прибыл в Ригу

Поезд LTG Link отправился из Вильнюса утром, Ригу он покинет во второй половине дня. Поездка между двумя столицами заняла четыре часа и 15 минут, что аналогично поездке на автомобиле.

Поезд отбыл из Вильнюса в 6.30 утра, из Кайшядориса — в 7.14, из Шяуляя — в 8.51 и из Йонишкиса — в 9.30. В Елгаву поезд прибыл в 10.06, а на Рижский центральный вокзал — в 10.43.

Из Риги в Вильнюс поезд будет отправляться ежедневно в 15.28, из Елгавы — в 16.08, из Шяуляя — в 17.21 и из Вильнюса — в 19.51.

На первом поезде сегодня в Ригу приехали премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и министр транспорта Марюс Скуодис.

В Риге в 10.43 гостей встретили премьер-министр Латвии Эвика Силиня и министр сообщения Каспар Бришкенс. После этого состоялся рабочий обед глав правительств двух стран.