Первый год с оранжевыми пакетами: научились ли вильнюсцы сортировать пищевые отходы

„Горожане покупают слишком много продуктов, neне всегда правильно планируют, что и в каком количестве покупать, обычно готовят больше, чем могут съесть. Несъеденное выбрасывают“, – сказала представитель Вильнюсского муниципалитета Эгле Бернотавичене.

В Вильнюсе жители собирают пищевые отходы в специальные оранжевые пакеты, которые им вместе с многоразовыми емкостями выдают бесплатно. За год раздали больше миллиона пакетов. Но бывают и промашки - например, туда же люди сливают масло из-под селедки, маслин, масло после жарки. Некоторые вообще сливают такие отходы в мойку, есть и те, кто выбрасывает такое масло вместе со стеклянными банками в тот же оранжевый пакет.