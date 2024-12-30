Первый год с оранжевыми пакетами: научились ли вильнюсцы сортировать пищевые отходы

От праздничных блюд буквально пестрит в глазах. Все вкусно, всего хочется, но не все возможно съесть.
„Горожане покупают слишком много продуктов, neне всегда правильно планируют, что и в каком количестве покупать, обычно готовят больше, чем могут съесть. Несъеденное выбрасывают“, – сказала представитель Вильнюсского муниципалитета Эгле Бернотавичене.
В Вильнюсе жители собирают пищевые отходы в специальные оранжевые пакеты, которые им вместе с многоразовыми емкостями выдают бесплатно. За год раздали больше миллиона пакетов. Но бывают и промашки - например, туда же люди сливают масло из-под селедки, маслин, масло после жарки. Некоторые вообще сливают такие отходы в мойку, есть и те, кто выбрасывает такое масло вместе со стеклянными банками в тот же оранжевый пакет.
„Жители могут собирать такое масло в специальные емкости (их бесплатно можно получить на площадках для крупногабаритного мусора и там же сдать полные)“, – заметила Бернотавичене.
На одного жителя в среднем приходится 50 тонн пищевых отходов. С начала года жители рассортировали 2500 тонн таких отходов.
Представители компаний, принимающих отходы, отмечают – культура сортировки вильнюсцев превышает ожидания. Из 70% тех, кто сортирует отходы, половина делает это правильно.
„Коллеги в других регионах говорят, что загрязнение составляет 40–50%. У нас это стабильные 15–20% неподходящих отходов в оранжевых пакетах“, – сказал глава Вильнюсского центра сортировки отходов Томас Вайткявичюс.
Директор компании Energesman Альгирдас Блаздис сказал, что даже пластик в Литве так хорошо не сортируют, как пищевые отходы.
„Мы сортируем пластиковые упаковки уже 30 лет. 50% пластика находим в смешанном мусоре, 50% собираем отдельно. За 30 лет добились 50%, а тут за год такой хороший результат“, – сказал Блаздис.
В оранжевых пакетах еще находят неподходящие отходы. Чаще всего – пластиковые упаковки.
„Ошибка за ошибкой. Приходится сортировать вручную“, – заметил Блаздис.
Однако это временное явление. С Нового года сортировка содержимого оранжевых пакетов будет автоматизирована.
„Пакеты вскрывают, из них выдувают пластик, устраняют все тяжелое - стекло, металл, камни“, – рассказал директор компании Energesman.
Постепенно в столице появятся специальные коричневые контейнеры для сбора пищевых отходов.
„Со второго квартала 2025 года в третьей зоне города, это Науининкай, Панеряй, жители смогут пользоваться коричневыми контейнерами“, – сказала Бернотавичене.
Другая часть жителей по-прежнему будет пользоваться оранжевыми пакетами.
Жителям индивидуальных домов предложат специальные емкости, содержимое которых будут вывозить.