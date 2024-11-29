2024.11.29 07:32

Первые рейтинги после выборов: уменьшилась поддержка Блинкявичюте

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilija Blinkevičiūtė
Vilija Blinkevičiūtė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

С сентября на 14,7% снизилась положительная оценка лидера социал-демократов Вилии Блинкявичюте, которая нарушила обещание и не стала премьер-министром Литвы. Таковы данные опроса, проведенного с 7 по 16 ноября по заказу издания Lietuvos rytаs компанией Vilmorus. Это самое значительное изменение в рейтинге.

В ноябре социал-демократов положительно оценили 33% участников опроса (в сентябре – 47,7%), а отрицательно – 52,8%.

Наиболее благоприятно респонденты оценили президента Литвы Гитанаса Науседу. Его поддержали 70% участников опроса (в сентябре 72,3%), неблагоприятно его оценили 17,7%.

На второй строке рейтинга идет новый спикер парламента Саулюс Сквернялис - положительно его оценили 48,1%(в сентябре – 43,5%), отрицательно 33,1%.

В тройку самых популярных политиков вошла лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен, ей доверяют 45,7% участников опроса (в сентябре – 37,2%), а отрицательно – 36,1%.

Далее идет лидер „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис - соответственно 40,7% (в сентябре – 38,4%) и 39,4%.

Новый премьер-министр Гинтаутас Палуцкас находится на шестом месте рейтинга - 36,4% оценили его положительно и 37,2% - отрицательно.

Далее идет Блинкявичюте (положительно 33%, отрицательно 52,8%), лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис (положительно 28,4%, отрицательно 52,1%), ВРИО премьер-министра Ингрида Шимоните (положительно 27,8%, отрицательно 59%), Аушрине Армонайте (положительно 20,5%, отрицательно 57,3%) и Габриэлюс Ландсбергис (положительно 15,4%, отрицательно 71,3%).

По данным опроса, проведенного Vilmorus в партийном рейтинге по-прежнему лидирует Социал-демократическая партия - 16,7% (в сентябре 19,32%).

На втором месте по популярности идет „Заря Немана“ - 14,2% (в сентябре 14,97%), на третьем – Движение либералов - 9,3% (в сентябре 7,7%).

Между тем поддержка консерваторов снизилась почти на 10%. В ноябре за них голосовали бы 8,1% участников опроса, в сентябре таких было 18%.

Далее в рейтинге идет демократический союз „Во имя Литвы“ - 7,4% (в сентябре 9,22%), а за ним „крестьяне“ - 6,6% (в сентябре – 7,02%).

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