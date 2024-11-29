Первые рейтинги после выборов: уменьшилась поддержка Блинкявичюте

С сентября на 14,7% снизилась положительная оценка лидера социал-демократов Вилии Блинкявичюте, которая нарушила обещание и не стала премьер-министром Литвы. Таковы данные опроса, проведенного с 7 по 16 ноября по заказу издания Lietuvos rytаs компанией Vilmorus. Это самое значительное изменение в рейтинге.