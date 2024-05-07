Первые проблемы досрочного голосования: Главизбирком выражает сожаление

Delfi получил такое письмо.

"Только что больше 60 минут потеряла, пытаясь проголосовать в Каунасе. Не нашли ни мой код, ни паспорт, работники не могли связаться с ГИК. На всю Литву есть один работник ГИК, который решает проблемы с гражданами Литвы, которые декларировали место жительства за границей.

Через 60 минут этот человек позвонил в Каунас и сказал, что с моим паспортом все в порядке, я все еще гражданка Литвы.

Проблема в том, что 1 и 2 шаги инструкции ГИК по голосованию декларировавших место жительства за границей неверны. Я своими глазами видела, что первый шаг - найти человека в системе по персональному коду, а консультант ГИК сказал пропустить этот шаг и идти к 3 пункту - ввести нового избирателя. Неправильную инструкцию получили по всей Литве", – сказала женщина.