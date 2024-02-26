Первые признаки весны - зацвели подснежники

Предприниматель, основатель зооботанического парка Гитис Гаубис заметил подснежники 21 февраля утром.

"Во дворе у меня уже цветут. Есть они и в садах Юстинавы. Чтобы удивить жену, я сорвал несколько, так утренний кофе будет ароматнее.

Самое странное, подснежники, зацветающие, несмотря на холода, приносят тепло – в прошлом году тоже после их цветения несколько недель были теплыми. Синоптики синоптиками, но лучшие вестники - подснежники", – заметил Гаубис.

Известный натуралист Селямонас Палтанавичюс сказал, что подснежники зацветают ранней весной.