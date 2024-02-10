Первые признаки дефляции начнут "душить" бизнес: возможны серьезные проблемы

Протестовавшие в Вильнюсе фермеры – первая ласточка дефляции.

"Снижение закупочных цен на сельскохозяйственные продукты - это выражение общих процессов дефляции", – сказал экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.

По его словам, недовольства будет еще больше.

"Сельскохозяйственный, возможно, транспортный секторы – они первыми ощущают эти процессы. Потом настанет черед других секторов – частично и торговли, и даже услуг, который привык свои расходы взваливать на клиентов", – заметил экономист.

После двухлетнего роста уровня цен дефляция позволит жителям вздохнуть свободнее. Их покупательная способность вырастет.

"Если иметь в виду шок цен, который мы пережили – совсем кстати, чтобы индекс цен на товары и услуги немного снизился", – сказала экономист Šiaulių bankаs Индре Гените-Пикчене.

Своими прогнозами поделилась и глава Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене.