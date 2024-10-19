Первые месяцы жизни в общежитии – условия, как лотерея

Канцлер Vilnius Tech Вайдотас Тринкунас сказал Delfi, что общежития содержат на вырученные за счет аренды деньги. Сейчас цена за комнату составляет 80-250 евро. Цена зависит от типа комнаты и числа жителей, от наличия условий, ремонта, срока проживания.

По ее словам, в других вузах общежития лучше, а цены ниже.

Рута живет в общежитии Vilnius Tech в районе Саулетекис. За комнату она платит 80 евро в месяц. Однако условия ее разочаровывают. По ее словам, состояние общежития неважное, часто срабатывает система пожарной сигнализации, хотя ничто не горит. Система входных дверей также часто выходит из строя – не получается самостоятельно выйти или войти.

Котрина платит за аренду 45 евро в месяц и живет почти в центре столицы. Комнаты в ее общежитии уютные, чистые и опрятные. В общих помещениях также поддерживают порядок.

По словам Тринкунаса, сейчас отреновированы 4 из 5 общежитий Vilnius Tech в районе Саулетекис.

„Если студенту не нравится качество комнаты, он может после ремонта переселиться в обновленную“, – сказал он.

По словам Тринкунаса, перед заселением студентов знакомят с условиями и общими правилами, они могут выбирать подходящий тип комнаты.

По словам канцлера Vilnius Tech, в плату входят и коммунальные расходы – отопление, холодная и горячая вода, электричество, интернет, эксплуатация лифтов, уборка общих помещений, администрирование здания.

„В обновленных и старых комнатах цены разные, но бесплатно никто не живет, ведь надо учитывать минимальный расход на содержание жилья“, – сказал он.

„В двухместной комнате у нас есть своя ванная и туалет, не надо ходить в общий на этаже, есть холодильник. Я довольна, плачу немного, у меня есть все необходимое“, – рассказала девушка, живущая в районе Жверинас в 100 м от ТЦ Panorama.

Брокер Capital Realty Паулюс Банявичюс сказал Delfi, что рекомендует приехавшим учиться в столицу студентам хотя бы первый год пожить в общежитии - это и дешевле и позволяет получить жизненный опыт.

Специалист сказал, что на рынке однокомнатная квартира сейчас стоит от 300 до 700 евро в месяц, зависит от места.

Банявичюс сказал, что студенты стараются арендовать жилье ближе к вузам – это Антакальнис, Жирмунай, Науяместис и Балтупяй.