2024.10.19 07:03

Первые месяцы жизни в общежитии – условия, как лотерея

 
Айсте Матулявичюте
ru.DELFI.lt
Palygino „Vilnius Tech“ ir Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro bendrabučių sąlygasos centro
Palygino „Vilnius Tech“ ir Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro bendrabučių sąlygasos centro
ФОТО: Skaitytojų nuotr. | Delfi

Сестры, живущие в разных студенческих общежитиях Вильнюса, поделились с Delfi своим опытом. Одна из девушек разочарована условиями в общежитии вильнюсского технического университета им. Гедиминаса (Vilnius Tech), а другая рада условиями в общежитии Вильнюсского центра профессиональной карьеры в сфере бизнеса и гостеприимства. Представитель Vilnius Tech сказал, что студентов заранее знакомят с условиями, условия постоянно улучшают.

Рута живет в общежитии Vilnius Tech в районе Саулетекис. За комнату она платит 80 евро в месяц. Однако условия ее разочаровывают. По ее словам, состояние общежития неважное, часто срабатывает система пожарной сигнализации, хотя ничто не горит. Система входных дверей также часто выходит из строя – не получается самостоятельно выйти или войти.

„Пришлось покупать холодильник и небольшую электроплиту, поскольку общая кухня в ужасном состоянии. Холодильников нет“, – рассказала Рута.

По ее словам, в других вузах общежития лучше, а цены ниже.

Канцлер Vilnius Tech Вайдотас Тринкунас сказал Delfi, что общежития содержат на вырученные за счет аренды деньги. Сейчас цена за комнату составляет 80-250 евро. Цена зависит от типа комнаты и числа жителей, от наличия условий, ремонта, срока проживания.

„В обновленных и старых комнатах цены разные, но бесплатно никто не живет, ведь надо учитывать минимальный расход на содержание жилья“, – сказал он.

Saulėtekio al.

По словам канцлера Vilnius Tech, в плату входят и коммунальные расходы – отопление, холодная и горячая вода, электричество, интернет, эксплуатация лифтов, уборка общих помещений, администрирование здания.

По словам Тринкунаса, перед заселением студентов знакомят с условиями и общими правилами, они могут выбирать подходящий тип комнаты.

„Если студенту не нравится качество комнаты, он может после ремонта переселиться в обновленную“, – сказал он.

По словам Тринкунаса, сейчас отреновированы 4 из 5 общежитий Vilnius Tech в районе Саулетекис.

Котрина платит за аренду 45 евро в месяц и живет почти в центре столицы. Комнаты в ее общежитии уютные, чистые и опрятные. В общих помещениях также поддерживают порядок.

„В двухместной комнате у нас есть своя ванная и туалет, не надо ходить в общий на этаже, есть холодильник. Я довольна, плачу немного, у меня есть все необходимое“, – рассказала девушка, живущая в районе Жверинас в 100 м от ТЦ Panorama.

Брокер Capital Realty Паулюс Банявичюс сказал Delfi, что рекомендует приехавшим учиться в столицу студентам хотя бы первый год пожить в общежитии - это и дешевле и позволяет получить жизненный опыт.

Специалист сказал, что на рынке однокомнатная квартира сейчас стоит от 300 до 700 евро в месяц, зависит от места.

Банявичюс сказал, что студенты стараются арендовать жилье ближе к вузам – это Антакальнис, Жирмунай, Науяместис и Балтупяй.

„Надо также сказать, что арендодатели стараются не сдавать жилье студентам, особенно первокурсникам. Они, вырвавшись из дома, часто закатывают вечеринки, не отличаются аккуратностью“, – заметил брокер.

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