Первые месяцы сортировки пищевых отходов: вильнюсцы все делают правильно

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis
Больше половины жителей столицы еще не взяли средства для сортировки пищевых отходов. Такие данные предоставил Центр утилизации отходов Вильнюсского региона после проведения исследования. Директор центра сказал, что радует не только число сортирующих людей, но и то, что 9 из 10 сортируют отходы правильно, пишет портал madeinvilnius.lt.

"Первые месяцы показали, что вильнюсцы не только охотно участвуют в сортировке пищевых отходов, но и делают это ответственно. Больше половины жителей столицы еще не получили средства для сортировки, зато 90% тех, кто это сделал, правильно сортируют отходы. В некоторых пакетах находят немного пластика и бумаги, но их количество невелико", – сказал директор центра Томас Вайткявичюс.

Новый порядок в Вильнюсе действует всего 3 месяца, но вильнюсцы уже неплохо освоили новый порядок. 26 февраля провели исследование мусора. В общем количестве коммунальных отходов нашли 321 оранжевый пакет с пищевыми отходами (0,44 тонны). Исследовали содержимое 82 из них.

"Результаты исследования очень хорошие – наличие инородных отходов составляет всего 3,54%. Значит, почти 93% содержимого - пищевые отходы", – сказал Вайткявичюс

Чаще всего среди пищевых отходов находят пластик или бумагу (картон) - остатки упаковок.

Вайткявичюс напоминает, что важно хорошо завязать оранжевый пакет перед тем, как выбросить его в контейнер с коммунальными отходами.

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