Первые месяцы сортировки пищевых отходов: вильнюсцы все делают правильно

"Первые месяцы показали, что вильнюсцы не только охотно участвуют в сортировке пищевых отходов, но и делают это ответственно. Больше половины жителей столицы еще не получили средства для сортировки, зато 90% тех, кто это сделал, правильно сортируют отходы. В некоторых пакетах находят немного пластика и бумаги, но их количество невелико", – сказал директор центра Томас Вайткявичюс.
Новый порядок в Вильнюсе действует всего 3 месяца, но вильнюсцы уже неплохо освоили новый порядок. 26 февраля провели исследование мусора. В общем количестве коммунальных отходов нашли 321 оранжевый пакет с пищевыми отходами (0,44 тонны). Исследовали содержимое 82 из них.
"Результаты исследования очень хорошие – наличие инородных отходов составляет всего 3,54%. Значит, почти 93% содержимого - пищевые отходы", – сказал Вайткявичюс
Чаще всего среди пищевых отходов находят пластик или бумагу (картон) - остатки упаковок.
Вайткявичюс напоминает, что важно хорошо завязать оранжевый пакет перед тем, как выбросить его в контейнер с коммунальными отходами.