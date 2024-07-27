Первая ночь Праздника моря в Клайпеде прошла под аплодисменты

Гости города и участники, выдержавшие первый день Праздника моря, на отдых ушли лишь в два часа ночи. „Праздник моря в этом году приглашает вспомнить и оглянуться на 90-летнюю историю и обещает не одно зрелищное событие во время трехдневного праздничного безумия. Клайпеда во время Праздника моря становится крупнейшим, наиболее заметным и самым важным городом Литвы. Вдохновленный многочисленными концертами, спортивными мероприятиями и другими событиями, город шумит, как море. За все дни Праздника моря его посетят сотни тысяч человек. Давайте отметим этот юбилейный праздник и почувствуем его волшебство“, - сказал генеральный директор дирекции Клайпедского государственного морского порта Альгис Латакас.