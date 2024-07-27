2024.07.27 15:22

Первая ночь Праздника моря в Клайпеде прошла под аплодисменты

 
ru.DELFI.lt
Silvester Belt
Silvester Belt
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Первый день Праздника моря в Клайпеде завершился впечатляющим концертом на Терминале круизных судов. Сразу после Большого парада Праздника моря люди хлынули к концертной площадке. Некоторым пришлось подождать у поднятого моста, пока мимо не проплыли корабли, другие едва могли поместиться возле сцены, здесь собирались толпы поклонников, чтобы приветствовать появившихся на сцене любимцев публики.

Сильвестр Белт, представлявший Литву на Евровидении, устроил свое впечатляющее шоу сразу после выступления „Hyperbolė“. Правда, весь праздничный концерт оказался немного затянутым и длился дольше запланированного.

Гости города и участники, выдержавшие первый день Праздника моря, на отдых ушли лишь в два часа ночи. „Праздник моря в этом году приглашает вспомнить и оглянуться на 90-летнюю историю и обещает не одно зрелищное событие во время трехдневного праздничного безумия. Клайпеда во время Праздника моря становится крупнейшим, наиболее заметным и самым важным городом Литвы. Вдохновленный многочисленными концертами, спортивными мероприятиями и другими событиями, город шумит, как море. За все дни Праздника моря его посетят сотни тысяч человек. Давайте отметим этот юбилейный праздник и почувствуем его волшебство“, - сказал генеральный директор дирекции Клайпедского государственного морского порта Альгис Латакас.

По словам руководителя проекта Праздника моря Живиле Путнене, по предварительным данным, в выходные в Клайпеду приедут около 500 тысяч человек. „Оценивая заполняемость отелей, поток прибывающих автомобилей, количество торговцев, спрос на ярмарки, мы подсчитали, что в выходные на Праздник моря приедет около полумиллиона человек. Это основанный на фактах, хотя и предварительный расчет“, - сказал Delfi Ж. Путнене

По словам организаторов, Праздник моря, который привлекает в Клайпеду множество людей со всей Литвы, для многих является летней традицией, поэтому люди знают этот фестиваль и приезжают на него специально.

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