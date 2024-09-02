Первая неделя календарной осени обещает быть теплой

В ночь на вторник усилится зона высокого атмосферного давления. Облака рассеются. В начале ночи пройдут небольшие дожди. Местами ожидается туман. Утром будет 8–13, местами 14–16 градусов тепла.
Во вторник днем антициклон обусловит солнечную погоду, вероятность осадков будет невелика. В страну придет теплая масса воздуха с востока, во второй половине дня будет 25–30 градусов тепла.
В среду погоду обусловит антициклон, поэтому погода почти не изменится. Ночью будет ясно, днем малооблачно. Вероятность осадков невелика. Ночью будет 12–17, днем 25–30 градусов тепла.
В четверг особых перемен не ожидается. Ночь будет ясной, день малооблачным. Без дождя. Ночью температура составит 11–16, днем 24–29 градусов тепла.
Похожей погода будет и в пятницу. Облачность будет небольшой, осадков не ожидается. Ночью будет 11–16, днем 24–29 градусов тепла.
По нынешним данным, в выходные местами возможны небольшие дожди, станет немного прохладнее.