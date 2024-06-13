Первая леди страны встретилась с участниками программы Bring Together Lithuania – 2024

Д. Науседене высоко оценила их мотивацию, энтузиазм, страстное желание не только улучшить свои знания литовского языка, но и попробовать свои возможности в Литве: как в государственном, так и в частном секторе, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.
„Я верю, что эта программа вдохновит вас на содержательное будущее, в котором Литва будет такой, какой мы создадим ее все вместе. Такой страной, в которой будет хорошо и нам, и будущим поколениям. Вы являетесь творцами этого будущего, той международной сетью, которая объединяет, сплачивает усилия и стремится к наилучшим результатам. Не забывайте, что вы нужны Литве, где бы вы ни жили, и что Литва всегда ждет вас“, - сказала Д. Науседене.
Супруга президента выразила благодарность Фонду семьи Казицкасов, который поддерживает и патронирует программу и деятельность которого, по ее словам, является примером для каждого из нас, независимо от возраста и жизненного опыта.
Bring Together Lithuania – это действующая с 2018 года 6-недельная программа летних стажировок и знакомства с современной Литвой, предназначенная для молодых представителей литовской диаспоры.
Цель программы – пригласить в Литву молодых людей из литовской диаспоры со всего мира, чтобы во время стажировок они не только получили профессиональный опыт и познакомились с современной Литвой, но и открыли свою национальную идентичность, укрепили связи с Литвой и могли развивать свои лидерские качества, а также стали молодыми послами Литвы за рубежом. Программа предлагает возможности стажировки в ведущих компаниях, организациях, стартапах и государственном секторе.
Программу патронирует и поддерживает Фонд семьи Казицкасов, Литовский фонд, Министерство иностранных дел и Министерство экономики и инноваций, указывает Президентура.
В этом году в программе принимают участие 22 молодых человека литовского происхождения из Аргентины, США, Канады и Великобритании.