Первая леди страны встретилась с участниками программы Bring Together Lithuania – 2024

Д. Науседене высоко оценила их мотивацию, энтузиазм, страстное желание не только улучшить свои знания литовского языка, но и попробовать свои возможности в Литве: как в государственном, так и в частном секторе, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

„Я верю, что эта программа вдохновит вас на содержательное будущее, в котором Литва будет такой, какой мы создадим ее все вместе. Такой страной, в которой будет хорошо и нам, и будущим поколениям. Вы являетесь творцами этого будущего, той международной сетью, которая объединяет, сплачивает усилия и стремится к наилучшим результатам. Не забывайте, что вы нужны Литве, где бы вы ни жили, и что Литва всегда ждет вас“, - сказала Д. Науседене.