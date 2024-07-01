2024.07.01 09:39

Первая леди Литвы приняла участие в праздновании дня рождения Украинского центра

 
ELTA
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Диана Науседене приняла участие в праздновании 2-й годовщины основания и работы Украинского центра
Диана Науседене приняла участие в праздновании 2-й годовщины основания и работы Украинского центра
ФОТО: Jonas Petronis | VMU

В субботу супруга президента Литовской Республики Диана Науседене приняла участие в праздновании 2-й годовщины основания и работы Украинского центра. Праздник состоялся в Ботаническом саду Университета им. Витаутаса Великого в Каунасе.

Украинский центр был учрежден два года назад по инициативе первой леди Литвы Д. Науседене и первой леди Украины Елены Зеленской с целью создания для украинской общины в Литве открытого пространства для культуры, образования и оказания общественных услуг. Учредителями Центра являются Администрация президента Литовской Республики, Университет им. Витаутаса Великого и посольство Украины в Литве, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.

По случаю дня рождения в Ботаническом саду Университета им. Витаутаса Великого в Каунасе был организован пикник украинских общин, во время которого прошла ярмарка организаций, поддерживающих Украинский центр, различные образовательные и просветительские мероприятия, а также состоялись музыкальные выступления коллективов Украинского центра.

В торжестве приняли участие аккредитованные в Литве послы иностранных государств, руководство Университета им. Витаутаса Великого и университетское сообщество, партнеры Украинского центра – представители институтов культуры Литвы, неправительственных организаций, а также члены украинской общины в Литве.

Как указывает Офис президента, приветствуя гостей мероприятия, Д. Науседене отметила, что Украинский центр не только зажег свет надежды для украинского народа, открыл возможности для поддержки глубокой и богатой украинской культуры в Литве и сохранения своей идентичности, но и показал всем, как много можно сделать вместе.

„Я благодарю сотрудников и волонтеров Украинского центра и каждого из вас за то, что вы дарите украинским детям перспективу европейского будущего. Это основа силы гуманизма, двигатель веры в свет, который, я считаю, помогает Украине в достижении победы. И эта победа – победа людей всего демократического мира, их будущего, надежды и человечности. Никакая война, никакое оружие не сможет уничтожить нашу внутреннюю силу, единство и решимость защищать принципы мирной жизни“, – отметила Д. Науседене.

Супруга президента лично поблагодарила посла Украины Петра Бешту, ректора Университета им. Витаутаса Великого Юозаса Аугутиса, посла Японии Тетсу Озаки и его супругу Харуми Озаки, посла Польши Константина Радзивилла и его супругу, директора Польского института Дороту Мамай, посла Латвии Солвейгу Силкалну, посла Королевства Нидерландов Джека Твисса Куорлза ван Аффорда и его супругу Джанет Андерсон, посла Королевства Испании Марию Ньевес Бланко Диас, а также Британский совет, Фонд Казицкасов и всех партнеров Центра за заботу, которую они проявляют по отношению к Украинскому центру в Вильнюсе.

С видеоприветствием и благодарностью к участникам мероприятия обратилась также первая леди Украины Е. Зеленская, указывает офис президента.

„Пусть радость и мир вернутся в каждый дом Украины. Давайте своей искренней поддержкой и светлым участием будем делать защитников Украины сильнее. Желаю всем вам здоровья, сил, светлых идей и надежд. Давайте праздновать жизнь во имя мира во всем мире!“, – пожелала Д. Науседене.

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