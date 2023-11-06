Первая леди Литвы приглашает присоединиться к рождественской акции "Крылья ангела"

Крылья ручной работы не только украсят рождественскую елку в Офисе президента, но и станут подарками людям и творческим коллективам, посетившим ее в праздничный период, говорится в сообщении.

По словам первой леди, приближается время, объединяющее сограждан и побуждающее всех людей доброй воли делиться светом и теплом общения не только дома.

"Мы взволнованы и полны вдохновения посылать послания любви сердцам тех, кто нас окружает. Это также время, когда мы все обретаем особую силу, чтобы расправить крылья общественного добра, красоты и доброты на нашей Родине. В этом году мы приглашаем встретить Новый 2024 год с крыльями светлой человеческой надежды", - цитируется в пресс-релизе Д. Науседене.

По словам первой леди, белые крылья символизируют силу творчества, непобедимую силу любви, стремление к свободе и миру, оптимизм, а также решимость и способность нашего народа преодолевать величайшие испытания на пути к мечте.