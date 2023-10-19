Первая леди Литвы: наша диаспора в Австралии искренне дорожит традициями литуанистического образования

"Литву и Австралию разделяют несколько тысяч километров, но нас соединяет и объединяет особое чувство литовской принадлежности. Я особенно ценю эту возможность быть сегодня вместе с вами и чувствовать объединяющую нас силу родного языка и литовской идентичности. Источник этой силы – любовь к Литве, которая связывает наши сердца, в какой части света бы мы ни жили", - сказала Д. Науседене.
Супруга президента обратила внимание на то, что в Мельбурнском литовском клубе, который насчитывает уже седьмое десятилетие своего существования, царит настоящий литовский дух, который можно почувствовать, едва переступив порог этого дома. Этот дух бережно хранят и развивают представители диаспоры, передавая из поколения в поколение знание литовского языка, традиций и обычаев. Благодаря этому поддерживаются связи между членами общины, сплачиваются семьи, молодежь получает вдохновение, передаются знания о Литве, ее культуре, истории и настоящем.
"Я хочу от всего сердца поблагодарить вас за сохранение традиций литуанистического образования как в литовской диаспоре в Мельбурне, так и во всей Австралии. Вы являетесь прекрасным примером того, как важно с юных лет прививать и воспитывать любовь к литовскому языку, культуре и традициям нашей страны. Воспитывается молодое поколение, которое, как я искренне надеюсь, обеспечит устойчивость литовской идентичности и литовской диаспоры, а значит, и силу Литвы", - сказала первая леди.
Д. Науседене подчеркнула, что литуанистическое образование в литовских общинах и семьях в разных странах мира является важным условием жизнестойкости литовской нации и гражданской силы Литвы. По словам супруги президента, Литва уделяет все больше внимания и ресурсов литуанистическому образованию за рубежом: финансируются мероприятия в литуанистических школах, растет количество инструментов для изучения литовского языка, запущена новая модель финансирования литуанистических школ.
Супруга президента также поблагодарила руководителей и членов ансамбля народного танца "Линас", Мельбурнского детского ансамбля народного танца и фольклорной группы "Памяста Клумпе", а также других действующих в Австралии литовских художественных коллективов, которые своей неиссякаемой энергией и деятельностью тоже вносят значительный вклад в сохранение литовской самобытности и привлекательные формы ее распространения, указывается в сообщении.
"Литовская диаспора в Австралии отличается глубокими культурными традициями, которые формировались и передавались будущим поколениям вашими предшественниками, стремившимися сохранить национальный танец, литовскую песню, литовское народное искусство, фольклор и, самое главное, родной язык. Очень важно, что вы переняли и передаете молодежи эти фундаментальные ценности, которые составляют суть литовской идентичности", - сказала Д. Науседене.
Во встрече с супругой президента приняли участие преподаватели литуанистической школы "Мано Калба", руководитель и воспитанники литовского детского сада "Пяледа", представители ансамбля народного танца "Линас", члены скаутского сообщества "Джюго Тунтас", члены Мельбурнского детского ансамбля народного танца и фольклорной группы "Памяста Клумпе".
По данным литовских учреждений, в Австралии действуют семь литуанистических школ, в которых учатся более 140 детей и подростков, работают 23 преподавателя. Литуанистические школы в Австралии объединяет Совет по образованию, который является активным организатором семинаров по повышению квалификации учителей, других мероприятий, а также объединителем школьных сообществ.
Деятельность в сфере литуанистического образования за рубежом находится под патронатом супруги президента Литвы Д. Науседене.