2025.03.12 10:55

Первая гадюка в этом году: эта особенная, ее легко перепутать с ужом

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Angis užfiksuota 2025 kovo 11 d.
Angis užfiksuota 2025 kovo 11 d.
ФОТО: V. Čižauskas

Весеннее тепло пробудило от зимней спячки и гадюк. Гадюка - единственная ядовитая змея в Литве. Фотограф, который сфотографировал первую гадюку в этом году, предупредил: эту особенно легко перепутать с ужом.

Гадюку 11 марта в Мажейкяйском районе запечатлел фотограф Валдас Чижаускас. Он сказал, что обычно гадюки бывают серого цвета с узором из зигзага на спине, но эта была черная. Черные гадюки встречаются нечасто. По словам фотографа, такую гадюку легко перепутать с ужом, надо быть внимательнее.

Angis užfiksuota 2025 kovo 11 d.

Ранее фотограф Йолита Шлякене рассказывала, что гадюку легко распознать по узору на спине и глазам.

„Основное отличие – глаза у ужей круглые, а у гадюк, как у кошек – с вертикальным зрачком. Если гадюка пятнистая, ее можно перепутать с ужом, у которого есть шахматный узор на спине, а у гадюки узор в виде X или зигзага“, – сказала фотограф.

По ее словам, гадюка ядовитая, но она не представляет смертельной угрозы для людей. Случаи укуса людей гадюками встречаются нечасто. Однако в прошлом году сообщалось, что в Вильнюсе на территории детского сада гадюка укусила трехлетнюю девочку.

Тогда натуралист Герардас Пашкявичюс сказал, что гадюки кусаются, если вынуждены защищаться.

Angis užfiksuota 2025 kovo 11 d.

Angis užfiksuota 2025 kovo 11 d.

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