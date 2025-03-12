Первая гадюка в этом году: эта особенная, ее легко перепутать с ужом

Гадюку 11 марта в Мажейкяйском районе запечатлел фотограф Валдас Чижаускас. Он сказал, что обычно гадюки бывают серого цвета с узором из зигзага на спине, но эта была черная. Черные гадюки встречаются нечасто. По словам фотографа, такую гадюку легко перепутать с ужом, надо быть внимательнее.
Ранее фотограф Йолита Шлякене рассказывала, что гадюку легко распознать по узору на спине и глазам.
„Основное отличие – глаза у ужей круглые, а у гадюк, как у кошек – с вертикальным зрачком. Если гадюка пятнистая, ее можно перепутать с ужом, у которого есть шахматный узор на спине, а у гадюки узор в виде X или зигзага“, – сказала фотограф.
По ее словам, гадюка ядовитая, но она не представляет смертельной угрозы для людей. Случаи укуса людей гадюками встречаются нечасто. Однако в прошлом году сообщалось, что в Вильнюсе на территории детского сада гадюка укусила трехлетнюю девочку.
Тогда натуралист Герардас Пашкявичюс сказал, что гадюки кусаются, если вынуждены защищаться.