Перевозчиков в Литве предлагают обязать установить в салоне автомобиля видеорегистратор

Заместитель председателя комитета Сейма по экономике Гинтаутас Палуцкас зарегистрировал нужные для этого изменения в Кодексе дорожного транспорта. Там оговаривается, что видео должно храниться 14 дней. Пассажир может отказаться от записи видео, если ясно выразит свое пожелание еще до поездки, то есть во время бронирования.

По словам Г.Палуцкаса, проект предложен из-за жалоб и ставшем достоянием общественности ненадлежащем поведении водителей, однако пассажиры порой не имеют возможности это доказать.