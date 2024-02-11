Перевозчиков в Литве предлагают обязать установить в салоне автомобиля видеорегистратор

Заместитель председателя комитета Сейма по экономике Гинтаутас Палуцкас зарегистрировал нужные для этого изменения в Кодексе дорожного транспорта. Там оговаривается, что видео должно храниться 14 дней. Пассажир может отказаться от записи видео, если ясно выразит свое пожелание еще до поездки, то есть во время бронирования.
По словам Г.Палуцкаса, проект предложен из-за жалоб и ставшем достоянием общественности ненадлежащем поведении водителей, однако пассажиры порой не имеют возможности это доказать.
"Обнародованы свидетельства о потенциально незаконных действиях перевозчиков, таких как случаи сексуальных домогательств. Операторы пассажирских перевозок на подобные действия реагируют вяло, а пассажир не имеет возможности предоставить неоспоримые доказательства возможного неадекватного поведения водителя. Бывает и так, что пассажирские перевозчики иногда передают свои учетные записи на цифровых платформах другим лицам, тем самым нарушая закон, но у компетентных органов нет возможности доказать, что закон был нарушен", - заявил член Сейма социал-демократ Г. Палуцкас.
Если предложенные поправки будут приняты, по его мнению, пассажиры будут чувствовать себя безопаснее во время поездки в связи с возможным насилием или притеснениями и наоборот - в случае какого-либо ущерба со стороны пассажира будут предоставлены неоспоримые доказательства.
Г. Палуцкас также считает, что видеорегистратор послужит превентивной мерой против случаев злоупотреблений.
Вместе с ним поправки в Кодекс дорожного транспорта вносят депутаты Сейма социал-демократы Линас Йонаускас, Еугениюс Сабутис и Оринта Лейпуте. Предлагают, чтобы новые положения Кодекса вступили в силу с 1 января 2025 года.
В настоящее время закон не обязывает иметь видеорегистратор в салоне автомобиля при оказании услуг по перевозке пассажиров за вознаграждение.