Перевозчики положительно оценивают предложения по требованиям к водителям: иностранцы должны адаптироваться к нашим условиям

Председатель Ассоциации курьеров и водителей Далюс Рудокас уверяет, что поддерживает и высоко оценивает предложенные изменения, поскольку пассажиры жалуются на то, что невозможно договориться с водителями - иностранцами, не устраивает и культура вождения.
"Ситуация понятна, особенно в сфере транспорта, основная проблема, на которую жалуются пассажиры, — это водители - иностранцы. В первую очередь потому, что невозможно договориться, но и из-за культуры вождения. Европейское водительское удостоверение подтверждает, что человек способен управлять автомобилем в наших условиях дорожного движения", - сказал ELTA Д.Рудокас.
"Наилучший вариант развития ситуация — это то, что некоторые сохранят свои сертификаты, попытаются адаптироваться и это хорошо, потому что это то, что нужно. Мы - не за запрет водителей -иностранцев, но позвольте им адаптироваться к нашим условиям. А те, кто не хочет адаптироваться, вопрос, нужны ли они здесь, какую пользу они приносят", - сказал он.
Д.Рудокас сообщил, что планируемые изменения также будут способствовать решению вопроса декларирования доходов.
"За прошедший год иностранные водители более 8 млн. евро доходов не задекларировали, это тоже один из показателей. Если человек пришел просто снять сливки и не стремиться ни язык выучить, ни водить машину по нашим требованиям, то какой от него толк. (...) Транспортный кодекс принят также из-за неуплаты налогов, как перевозчиками, так и от работы таксистов", - заявил глава Ассоциации курьеров и водителей.
В заключение он отметил, что самая высокая концентрация иностранных водителей – в Вильнюсе. Д.Рудокас сообщил, что количество поездок иностранцев в столице в одно время превышало 50 проц. "Возможно, они уже уменьшились, но это во многом зависит от города, в малых городах их почти нет, а в Вильнюсе высокая концентрация", - сказал он.
Руководитель компании Bolt в Литве: мы приветствуем проявленную инициативу
В тоже время руководитель платформы транспортных услуг Bolt в Литве Андрюс Пацявичюс приветствовал инициативу и внимание, проявленное к рынку транспортных услуг. Он заверил, что Bolt всегда выступает за конструктивный диалог.
"Основное ожидаемое изменение для водителей — это водительские права европейского или образца стран НАТО. На данный момент подавляющее большинство водителей, осуществляющих транспортную деятельность на нашей платформе, являются гражданами Литвы, поэтому данное изменение никак не повлияет на их деятельность. В целом за последнее десятилетие объем рынка такси вырос во много раз по сравнению с рынком такси прошлого года", - рассказал ELTA А. Пацявичюс.
"Это означает, что резкого падения предложения ожидать не следует, водителей тысячи — некоторые уже неактивны, другие возвращаются на платформу и ездят каждый день. Конечно, и мы, и перевозчики, которые планируют продолжать эту деятельность в нашей стране, будем готовиться к переменам", - отметил он.
А. Пацявичюс пояснил, что Bolt хочет быть открытой платформой для как можно большего числа жителей, желающих подзаработать. По его словам, компания не имеет фактов и не считает, что безопасность зависит от гражданства водителя или страны происхождения водительских прав.
"Мы относимся к каждому сообщению о безопасности в поездке с одинаковой строгостью. Основным инструментом улучшения качества обслуживания является рейтинг водителя и уведомления в приложении к программе. Каждый такой профилактический шаг со стороны пользователя предотвращает десятки потенциальных случаев в будущем", - заявил глава Bolt в Литве.
"Со своей стороны, Bolt активно реализует профилактические меры для лучшего выбора водителей. Еженедельно мы информируем Государственную налоговую инспекцию о каждой поездке и доходах, полученных водителями за нее. При этом мы периодически проверяем личность всех водителей с помощью программы искусственного интеллекта: таким образом, мы гарантируем, что автомобилем управляет тот же человек, что и на фотографии водительского удостоверения, представленного на регистрацию", - пояснил он.
Министерство транспорта предоставит к весенней сессии Сейма пакеты правовых актов, предусматривающие системные изменения на рынке почтовых услуг, новые требования к курьерам, водителям такси, организаторам перевозок и диспетчерам такси, план по ускорению внедрения инфраструктурных проектов Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).
Поправки в Кодекс автомобильного транспорта предлагают установить дополнительные требования к водителям, желающим стать таксистами или курьерами.
Среди наиболее важных изменений - представители этого бизнеса должны будут иметь водительские права европейского или образца стран НАТО, а водители такси должны будут использовать таксометр, подключенный к принтеру, или таксометр и кассовый аппарат. Такие меры направлены на уменьшение теневых расчетов и обеспечение большей безопасности пассажиров и лучшего обслуживания. При одобрении Сейма эти поправки в Кодекс дорожного транспорта вступят в силу 1 мая, однако для водителей ожидается переходный период, чтобы адаптироваться к изменениям – срок действия не поменянных разрешений истечет только 1 мая 2025 года.