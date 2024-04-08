Перестанут ли литовцы ездить в Польшу: что будет привлекать, если продукты подорожают?

Жители Литвы жалуются, что продукты стоят дорого - выходить с полупустой сумкой, а платишь немалые деньги.

Раньше жители ездили за дешевыми продуктами в Польшу.

"Может, там и дешевле, но дорога стоит - бензин, время. Не знаю, настолько ли там дешевле", – сказала одна собеседница.

Другие вспоминали свой опыт. "Ездили 5-7 лет назад. Я ездил за качественными продуктами. Ездил в Белосток, в Сувалки не поехал", – сказал мужчина.

С апреля в Польше упразднен нулевой НДС. Ему на смену пришел 5% НДС. Предполагается, что сначала цены вырастут в маленьких магазинах и на рынках, а потом уже в крупных торговых сетях.