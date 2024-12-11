Перемены в Regitrа: появилась новая система самообслуживания

Отныне записаться на визит в отделении можно на сайте компании, путем подключения через „электронные ворота власти“. Кроме того, можно выбрать время регистрации за два месяца (до сих пор только за две недели). Возможность приехать и получить услугу в порядке живой очереди сохранится. Новый порядок уменьшит очереди и повысит доступность услуг.

„Главная цель нового портала eregitra.lt – объединение всех цифровых услуг, которые предоставляет компания, снижение потребностей в физическом визите“, – сказал он.

Благодаря новой системе клиент быстрее получит необходимые услуги, его данные будут сохранятся, ему не придется повторно вводить одну и ту же информацию. По данным представителя Таутвидаса Палюлиса, введена современная система автоидентификации.

„Бывает, что клиенты бронируют 3-5 и больше визитов, а потом не появляются. В результате те, кому нужно попасть в отделение ждут в очередях. Так очереди формируются искусственно. Новый порядок автоидентификации позволит решить эту проблему“, – сказал Палюлис.

Отныне один человек сможет регистрироваться не больше чем на 3 визита в течение 2 месяцев.

Пользу ощутят и бизнес клиенты, им не придется заполнять разные заявления и высылать эл. письма. Процесс подачи заявок будет цифровым, он станет удобнее и будет занимать меньше времени.

До сих пор клиенты могли регистрироваться на визит по телефону и по интернету. Сейчас это можно сделать только на сайте.