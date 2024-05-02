Перемены в президентском рейтинге: поддержка Науседы уменьшилась почти на 10%

Однако результаты опроса, проведенные по заказу Baltijos tyrimai, лидером все же остается Науседа.
Опрос был проведен 10–21 апреля.
Согласно результатам, за действующего президента планируют голосовать 35,2% жителей (в марте 44,4%).
На второй строке рейтинга – адвокат Игнас Вегеле (в апреле 12,3%, в марте 9,4%).
От него почти не отстает премьер-министр Ингрида Шимоните - 10,2% в апреле и 5,8% - в марте.
Последний месяц перед выборами был успешным для депутата Ремигиюса Жемайтайтиса - несмотря на скандалы и вердикт Конституционного суда, за него в апреле намеревались голосовать 8,7% респондентов (в марте 5,8%).
Далее в рейтинге идет самовыдвиженец Эдуардас Вайткус - в апреле 4,7%, в марте - 3,9%.
Депутат Партии свободы Дайнюс Жалимас получил 3,9% голосов (в марте 2,1%).
Практически не изменилась поддержка у других кандидатов - лидер Партии труда Андрюс Мазуронис получил 2,1% (в марте 2,6%), кандидат демократического союза "Во имя Литвы" Гедромас Еглинскас - 1,6% (в марте 1,1%).
По данным опроса Baltijos tyrimai, 13% участников опроса сказали, что не определились, за кого голосовать, а 8,3% не намеревались голосовать ни за одного из этих кандидатов.