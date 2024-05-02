2024.05.02 11:17

Перемены в президентском рейтинге: поддержка Науседы уменьшилась почти на 10%

 
ELTA
Бенас Бруналас
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

До президентских выборов в Литве осталось меньше двух недель, в президентском рейтинге фиксируются перемены. Поддержка лидера рейтинга Гитанаса Науседы снизилась почти на 10%. Конкуренты действующего президента наращивают поддержку.

Однако результаты опроса, проведенные по заказу Baltijos tyrimai, лидером все же остается Науседа.

Опрос был проведен 10–21 апреля.

Согласно результатам, за действующего президента планируют голосовать 35,2% жителей (в марте 44,4%).

На второй строке рейтинга – адвокат Игнас Вегеле (в апреле 12,3%, в марте 9,4%).

От него почти не отстает премьер-министр Ингрида Шимоните - 10,2% в апреле и 5,8% - в марте.

Последний месяц перед выборами был успешным для депутата Ремигиюса Жемайтайтиса - несмотря на скандалы и вердикт Конституционного суда, за него в апреле намеревались голосовать 8,7% респондентов (в марте 5,8%).

Далее в рейтинге идет самовыдвиженец Эдуардас Вайткус - в апреле 4,7%, в марте - 3,9%.

Депутат Партии свободы Дайнюс Жалимас получил 3,9% голосов (в марте 2,1%).

Практически не изменилась поддержка у других кандидатов - лидер Партии труда Андрюс Мазуронис получил 2,1% (в марте 2,6%), кандидат демократического союза "Во имя Литвы" Гедромас Еглинскас - 1,6% (в марте 1,1%).

По данным опроса Baltijos tyrimai, 13% участников опроса сказали, что не определились, за кого голосовать, а 8,3% не намеревались голосовать ни за одного из этих кандидатов.

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