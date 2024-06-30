Перемены с июля – цены на электричество, государственные пенсии и борьба с пластиковыми крышками

О переменах коротко:
Жители, получающие электричество по установленным государством расценкам через компанию Ignitis с 1 июля будут меньше платить за электроэнергию.
Цены на 1 кВт/ч по самому популярному плану „Стандартный“ одной временной зоны во втором полугодии составят 19,7 цт – на 8% или 1,7 цент дешевле, чем январе-июне (21,4 цт).
Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) подсчитала, что при расходе 80 кВт/ч в месяц сейчас счет составляет около 17 евро, с первого июля будет 15,40 евро.
Размер счета завит от расхода электроэнергии. Первые счета по новому тарифу жители получат в августе. Эти перемены коснутся 457 000 жителей.
Тарифы общественных поставок:
А вот клиентов независимых поставщиков и гарантийных поставок ждут печальные новости. Цены растут.
Литовское агентство энергетики сообщает, что за неделю с 18 по 25 июня независимые поставщики подняли цены на 12 и 24-месячные планы на 0,4–3,8%.
24-месячные подорожали с 25 до 25,4 центов за кВт/ч (одна зона) и с 24 до 24,5 цт (две зоны).
12-месячные подорожали с 24,1 до 24,5 центов за кВт (две зоны) и с 25,1 до 25,4 цт (одна зона).
Тарифы на газ не меняются:
На этой неделе парламент Литвы разрешил ГСРЭ чаще менять цены на электричество и газ для жителей.
Их будут пересчитывать каждых 3 месяца.
Цены будут пересчитывать, если прогнозируемые или фактические цены на энергию будут на 20% выше, на электричество – на 40% или выше.
До сих пор цены пересматривали раз в полгода.
С 1 июля увеличатся государственные пенсии пострадавших людей. Их выделяют людям, которые пострадали от оккупаций, ссыльным, политзаключенным, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, бывшим узникам гетто и др.
Эти пенсии увеличат на 87%.
Средняя такая пенсия с июля составит 145 евро (сейчас 74 евро). По словам главы Минфина Гинтаре Скайсте, это коснется 48 000 жителей. Согласно поправкам, эти пенсии будет администрировать „Содра“.
С 1 июля в дополнительное пенсионное накопление включат людей, которые раньше не откладывали деньги или три года назад отказались от участия.
У тех, кто не хочет участвовать в дополнительном накоплении, есть возможность отказаться до 30 июня.
Коммерческий банк Luminor с 1 июня меняет расценки на свои услуги. Эти изменения коснутся только владельцев карт Visa Debit: они смогут обналичивать больше денег, но если превысят лимит, будут больше платить за операцию.
Если человек в банкоматах Luminor или Medus снимет больше 750 евро (сейчас 600), то будет платить налог в размере 0,5% от суммы (сейчас 0,2%), минимальная плата остается прежней – 0,40 евро.
В терминалах Perlas плата за обналичивание составит 0,5% от суммы (сейчас 0,4 %). Минимальный тариф - 0,80 евро.
Увеличится плата за дополнительную карту Visa Debit - до 1,20 евро в месяц лицам старше 18 евро (сейчас 1 евро).
Пенсионерам делают скидки.
С 1 июля улучшится положение должников. Коллекторы смогут взимать меньше денег с их доходов, сообщает Соцмин.
С минимальной зарплаты смогут взыскивать до 10% (в 2-3 раза меньше, чем сейчас), независимо от размера задолженности. Если доходы выше минимальных - до 30%, а если доходы превышают два минимума – 50% как и сейчас.
Должникам ничего делать не надо, суммы снизятся автоматически.
С 3 июля в Литве, как и во всей Европе, на рынок запрещено поставлять 3-литровые и емкости меньшего объема, если их пластиковые крышки не будут закреплены на горлышке.
Цель таких изменений - снижение уровня загрязнения природы пластиком.
Если емкости с неприкрепленными крышками поступят на рынок до 2 июля 2024 года, то их можно распространять и продавать неограниченное время.
Этот запрет не распространяется на стеклянную и металлическую тару.
С 1 июля меняется форма свидетельства регистрации транспортного средства. На новой форме появится герб Литвы – Погоня, не останется некоторых лишних данных, все данные будут представлены в простом и понятном порядке, сообщает Regitra.
Свидетельства старого образца будут действовать – их менять не надо. Желающие поменять документ смогут сделать это по интернету. Цена на документ не меняется.
С 1 июля меняется и свидетельство регистрации мощных квадроциклов, его будут печатать на белом листе формата A4. Цена документа – 8,98 евро. Старые документы будут действовать, их менять не надо.
С 1 июля начинает действовать Национальная информационная система туризма (NTIS). Все компании, предоставляющие услуги проживания, смогут регистрировать в ней туристов.
Официальный старт системы запланирован на 1 января 2025 года.
„До этой даты мы призываем предпринимателей ознакомиться с NTIS, подготовиться к официальному старту“, – указали работники Минэкономики.
С 1 июля все люди, которые предоставляют строительные услуги, даже если они ремонтируют частные дома или квартиры, должны получить код человека, который работает „прозрачно“, указала Государственная инспекция по труду.
До сих пор этот документ требовали только от тех, кто работает на стройке.