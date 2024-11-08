Перемены не за горами: на смену спокойной погоде идут осадки

Она рассказала, что в выходные погоду в Литве все еще обусловит антициклон, но солнца по-прежнему не будет: небо закроют серые облака, ночи будут холодными, днем также без особого тепла.

В начале следующей недели, по прогнозу синоптика, придет циклон. Ночи и дни станут еще прохладнее. Осадков будет немного.

Однако с середины недели грядут более серьезные перемены – усилится ветер, будет больше осадков.

„Наступит настоящая осень...“, - сказала Латвенайте.

В субботу без осадков, туман. Ночью 0-4°C тепла, у моря 5–7°C, днем 4 – 8°C.

В воскресенье без особых осадков. Ночью и утром туман. Ночью 0-4°C, у моря 5–7°C, днем 4 – 8°C. Теплее будет у моря.