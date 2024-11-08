2024.11.08 13:47

Перемены не за горами: на смену спокойной погоде идут осадки

 
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Žiemiški orai pavasarį
Žiemiški orai pavasarį
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

„Мощный антициклон, который принес в Литву спокойную погоду, но мрачную погоду, распространился по всей Европе. Серо и пасмурно не только в Литве“, – сообщает синоптик Эльвира Латвенайте.

Она рассказала, что в выходные погоду в Литве все еще обусловит антициклон, но солнца по-прежнему не будет: небо закроют серые облака, ночи будут холодными, днем также без особого тепла.

В начале следующей недели, по прогнозу синоптика, придет циклон. Ночи и дни станут еще прохладнее. Осадков будет немного.

Однако с середины недели грядут более серьезные перемены – усилится ветер, будет больше осадков.

„Наступит настоящая осень...“, - сказала Латвенайте.

В субботу без осадков, туман. Ночью 0-4°C тепла, у моря 5–7°C, днем 4 – 8°C.

В воскресенье без особых осадков. Ночью и утром туман. Ночью 0-4°C, у моря 5–7°C, днем 4 – 8°C. Теплее будет у моря.

В понедельник без особых осадков. Ночью от -2 до 2°C, на Куршской косе 3–5°C, днем 4 – 7°C тепла, теплее будет у моря.

Во вторник все еще без особых осадков (разве что у моря возможна морось). Ночью -3-2°C, на Куршской косе 3–5°C, днем 3–7°C, теплее будет у моря.

В среду ожидаются небольшие осадки. Ночью 0-3°C, днем 3– 6°C.

В четверг прогнозируют смешанные осадки. Ночью от -2 до 2°C, днем 2–4°C, у моря 6°C.

В пятницу дождь с мокрым снегом. Ночью -2-2°C, днем 1– 3°C, у моря и днем и ночью 4–6°C.

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