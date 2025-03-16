2025.03.16 10:27

Переменчивая погода: в начале недели морозы, к выходным потепление

 
ru.DELFI.lt
Pavasaris
Pavasaris
ФОТО: Shutterstock

В воскресенье в связи с приближением холодного атмосферного фронта во многих районах ожидается мокрый снег, в западных районах — дождь, будет облачно, усилится западный ветер. Порывы ветра на побережье местами достигнут 15–17 м/с. Из-за перемещения более прохладных воздушных масс и облачности максимальная температура воздуха будет несколько ниже, чем днем ​​ранее, и составит 2–7 градусов тепла.

В ночь с воскресенья на понедельник местами ожидается небольшой снег. Северный, северо-западный ветер будет довольно сильным, около 8–13 м/с, и не стихнет в течение дня, а минимальная температура воздуха по утрам будет колебаться в пределах 2–7 градусов холода. В течение дня существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха будет слегка положительной и составит 0-5 градусов тепла.

Во вторник существенных осадков не прогнозируется. Ветер западный, ночью 7–12 м/с, днем ​​9–14 м/с, без порывов. Температура воздуха ночью опустится до 1-6 градусов холода, на побережье будет теплее, около 0-2 градусов тепла, во вторник днем поднимется до 4-9 градусов тепла.

Во второй половине недели температура снова начнет постепенно повышаться, а осадки будут преимущественно небольшими. Ветер не утихнет, но солнца будет больше.

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