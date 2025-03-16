Переменчивая погода: в начале недели морозы, к выходным потепление

В ночь с воскресенья на понедельник местами ожидается небольшой снег. Северный, северо-западный ветер будет довольно сильным, около 8–13 м/с, и не стихнет в течение дня, а минимальная температура воздуха по утрам будет колебаться в пределах 2–7 градусов холода. В течение дня существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха будет слегка положительной и составит 0-5 градусов тепла.

Во вторник существенных осадков не прогнозируется. Ветер западный, ночью 7–12 м/с, днем ​​9–14 м/с, без порывов. Температура воздуха ночью опустится до 1-6 градусов холода, на побережье будет теплее, около 0-2 градусов тепла, во вторник днем поднимется до 4-9 градусов тепла.