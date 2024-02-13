Переход отремонтировали, но лифт не работает

Хотя лифт новый, на нем можно увидеть табличку о том, что временно наверх он не поднимается.

Как пояснил представитель муниципалитета по связям со СМИ Габриэлюс Грубинскас, лифт не работает не потому, что сломался, а совсем по другой причине.

"В подземном переходе на проспекте Конституциес новый лифт пока не работает, поскольку продолжаются процедуры осмотра и регистрации лифта", - говорит Г. Грубинскас.

Однако этот лифт не единственный, который не работает. Время от времени жители отправляют жалобы в муниципалитет на работу лифтов в подземных пешеходных переходах. Самая частая причина жалобы – не работает лифт. Пожалуй, самые известные и популярные лифты находятся на улицах Каролинишкес и Салтонишкю. Первый уже приведен в порядок, а вот другому придется дождаться своего счастливого часа.

"Лифт в подземном переходе на улице Салтонишкю сломан. Компания, обслуживающая лифты, ждет необходимых деталей и планирует провести ремонт в ближайшее время", - отметил представитель муниципалитета.