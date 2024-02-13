Переход отремонтировали, но лифт не работает

 
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Po pertraukos sostinės Konstitucijos prospekte atidaryta požeminė pėsčiųjų perėja
Po pertraukos sostinės Konstitucijos prospekte atidaryta požeminė pėsčiųjų perėja
ФОТО: Vilniaus savivaldybė
Пожалуй, самая известная реконструкция прошлого года — это подземный переход на проспекте Конституции, о котором мы писали уже несколько раз. На этот раз вильнюсцы заинтересовались лифтом, который, как выяснилось, не работает, пишет портал madeinvilnius.lt.

Хотя лифт новый, на нем можно увидеть табличку о том, что временно наверх он не поднимается.

Как пояснил представитель муниципалитета по связям со СМИ Габриэлюс Грубинскас, лифт не работает не потому, что сломался, а совсем по другой причине.

"В подземном переходе на проспекте Конституциес новый лифт пока не работает, поскольку продолжаются процедуры осмотра и регистрации лифта", - говорит Г. Грубинскас.

Однако этот лифт не единственный, который не работает. Время от времени жители отправляют жалобы в муниципалитет на работу лифтов в подземных пешеходных переходах. Самая частая причина жалобы – не работает лифт. Пожалуй, самые известные и популярные лифты находятся на улицах Каролинишкес и Салтонишкю. Первый уже приведен в порядок, а вот другому придется дождаться своего счастливого часа.

"Лифт в подземном переходе на улице Салтонишкю сломан. Компания, обслуживающая лифты, ждет необходимых деталей и планирует провести ремонт в ближайшее время", - отметил представитель муниципалитета.

Кстати, в отреставрированном и недавно открытом для посещения пешеходном переходе на пр.Конституциес не работает не только лифт. Здесь пока также нет прохода к Белому мосту.

Скорее всего проход будет открыт, когда откроется бизнес-центр Artery.

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